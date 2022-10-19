Фонд Киевского УПК "Картонник" оказал благотворительную помощь более чем на 1 миллион гривен

За сентябрь и октябрь месяц благотворительный фонд “Картонник” Киевского КБК предоставил помощи на более миллиона гривен территориальным громадам Украины, благотворительным организациям и всем, кто в ней нуждался.

“За сентябрь-октябрь мы предоставляли туалетную бумагу, бумажные салфетки, полотенца, картонные коробки, кровати из гофрокартона, гофроящики, бензогенератор и все, о чем нас просили различные организации, в частности – Бородянская, Черниговская, Киевская и Харьковская территориальные громады, общественные организации и благотворительные фонды. Всего в пересчете на денежный эквивалент было оказано помощи в более чем миллион гривен”, – сообщил Александр Ременюк, глава фонда “Картонник”.

Он добавил, что “Картонник” помогает различным фондам и территориальным громадам на постоянной основе. В частности, Киевский картонно-бумажный комбинат запустил благотворительный проект по изготовлению кроватей и табуретов из гофрокартона для украинцев, которые оказались в сложных условиях и вынуждены ночевать не в своих домах – в центрах для переселенцев, в бомбоубежищах или на территории боевых действий.

Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором сейчас работает 2500 украинцев. ККБК осуществляет экспорт своей продукции в 35 стран мира и имеет 148 миллионов долларов объема товарной продукции.

Сейчас Киевский картонно-бумажный комбинат производит гофротару, литую тару, картон и бумажные изделия, в частности – известную на всю Украину туалетную бумагу “Обухов-65”.