Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев: насколько уменьшилось состояние бизнесменов

Состояние состоятельных украинцев в этом году сократилось к $22,5 млрд.

За 10 месяцев 2022 года рейтинг самых богатых украинцев изменился, их состояние по сравнению с началом февраля упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд.

Свежий рейтинг опубликовал журнал Forbes.

Так, украинский бизнесмен Ринат Ахметов возглавляет рейтинг самых богатых украинцев, однако он также является одним из тех, кто потерял больше всего с начала полномасштабной войны России против Украины. В декабре 2022 года его состояние оценивается в $4,4 млрд, тогда как в феврале оно составляло $13,7 млрд.

Второе и третье место возглавили бизнесмены из IT-сферы (проект Grammarly) Максим Литвин и Алексей Шевченко. Их состояние уменьшилось одинаково с $4 млрд в феврале до $2,3 млрд на сегодня.

На четвертом и пятом местах бизнесмены из металлургического сектора – Виктор Пинчук ($2,6 млрд в феврале, в декабре – $2,2 млрд) и Константин Жеваго ($2,1 млрд в феврале, $1,4 в декабре).

Пятый президент Украины Петр Порошенко занял 12-е место в списке. За период войны он перешел из статуса миллиардера в статус миллионера – в феврале он имел 1,6 млрд, а уже в декабре – 730 млн.

Первая десятка самых богатых украинцев выглядит так:

Ринат Ахметов – $4,4 млрд;

Максим Литвин – $2,3 млрд;

Алексей Шевченко – $2,3 млрд;

Виктор Пинчук – $2,2 млрд;

Константин Жеваго – $1,4 млрд;

Александр и Галина Гереги – $1,2 млрд;

Влад Яценко – $1,1 млрд;

Вадим Новинский – $1 млрд;

Геннадий Боголюбов – $1 млрд;

Сергей Тигипко – $870 млн.

Напомним, эксперты спрогнозировали курс доллара на два года: какова будет стоимость валюты.

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