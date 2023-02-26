Forbes подсчитал, сколько Россия уже потратила на войну против Украины

Продолжение войны требует от России еще больше денег, ведь доходы от экспорта нефти и газа снизились.

Россия потратила на войну $114,4 млрд (около $10 млрд ежемесячно) – это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Больше всего денег было потрачено на обеспечение военных — $36 млрд в год. Еще $24,7 млрд ушло на зарплаты и $29,1 млрд – на компенсацию раненым и семьям погибших.

Об этом пишет Forbes.

Аналитики отмечают, что эта сумма включает только непосредственные расходы на войну и не учитывает экономические и косвенные потери, понесенные Россией от санкций и экономической изоляции.

В исследовании говорится, что в целом Россия потеряла 40 – 70% своей сухопутной военной техники. Но особенно ценными трофеями для ВСУ стала артиллерия, приносившая наибольшие потери украинским военным в первые полгода войны.

Наиболее ценными для россиян потери авиации. Несмотря на то, что в войне в Украине авиация не играет такой важной роли, как в других современных войнах, восстановление авиапарка – наиболее сложный и затратный процесс.

Общая стоимость уничтоженных российских самолетов – около 6,5 миллиарда долларов. Еще примерно 3 миллиарда долларов стоили России уничтоженные вертолеты. Совокупно потери авиации превышают даже стоимость утраченной бронетехники.

Напомним, по оценкам Bloomberg Economics, хотя российская экономика и уйдет от краха, она останется в напряженности и к 2026 году уменьшится на 8% по сравнению с тем, что было бы, если бы Путин не приказал напасть на Украину в феврале 2022 года.

В ноябре 2022 года стало известно, что в России начался процесс глубокой рецессии. Ведь объемы производства там сокращались в течение двух кварталов подряд. Кроме того, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

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