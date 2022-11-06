Форс мажор: в Киеве завтра – аварийные отключения электричества, графики не будут действовать

Завтра в Киеве будут массово отключать свет. Графики отключений не будут работать.

Завтра, 7 ноября, по прогнозам Укрэнерго, в энергосети Киева будет дефицит, на 32% больше, чем заложенный в графики.

Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO (операционный холдинг D.Solutions) Сергей Коваленко.

Он назвал такую ситуацию "форс мажором" и предупредил об экстренных отключениях.

Это означает, что графики отключений не будут работать. Коваленко отметил, что ограничения могут внедряться прямо утром.

"Конечно, понимаю, что сложно что-либо планировать, когда ситуация постоянно меняется. Но надо вводить экстренные отключения, чтобы не повредить сеть еще больше", – сказал он.

Отметим, что Сергей Коваленко возглавляет входящий в Группу ДТЭК операционный холдинг D.Solutions (известный под брендом Yasno) и поставляет украинцам электроэнергию.

Позже в "Укрэнерго" подтвердили, что 7 ноября в Киеве будут применяться экстренные отключения света. При таких отключениях графики не будут действовать.

Блэкаут в Киеве

Напомним, что массированные ракетные атаки РФ, которые очень часто происходят по понедельникам, повлекли за собой повреждение критической инфраструктуры, в некоторых регионах начались перебои с электроэнергией.

Издание The New York Times написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей Киева могут временно эвакуировать.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

Позже мэр успокоил киевлян и подчеркнул, что власть готовится к разным сценариям, а блекаут и эвакуация — самый плохой из них, которого Кличко будет пытаться избежать.