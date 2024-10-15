Франция не выполнит свое обещание о помощи Украине на 3 млрд евро: подробности

Сейчас Франция находится под давлением, чтобы сократить свой дефицит, который может составить 6 процентов ВВП в 2024 году.

Франция не передаст Украине обещанные 3 миллиарда евро на военную помощь в этом году. Украина может надеяться лишь на более 2 миллиардов евро.

Об этом заявил в понедельник законодателям министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, сообщает Politico.

" В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может составить €3 млрд. На самом деле мы превышим €2 млрд, но не €3 млрд ", — сказал Лекорню.

Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал направить максимум €3 млрд в начале этого года на фоне нареканий по военной помощи, сумма будет значительно меньше.

В то же время, теперь Франция находится под давлением, чтобы сократить свой дефицит, который может составить 6 процентов ВВП в 2024 году.

" Ожидается, что в следующем году оборонный бюджет Франции достигнет 50,5 млрд евро — одна из немногих статей увеличившегося бюджета. Однако в понедельник Лекорну сообщил законодателям, что министерство вооруженных сил прекратит спрашивать дополнительные средства в конце года на непредвиденные расходы, связанные с развертыванием сил НАТО в Эстонии и Румынии или на помощь Украине", — говорится в сообщении.

Лекорн добавил, что помощь Украине в размере 300 миллионов евро поступает с процентов по замороженным российским активам и будет использована для покупки 155-мм артиллерийских боеприпасов, самоходных гаубиц Caesar и топлива.

"От 400 до 600 миллионов евро будет получено за счет более низких темпов инфляции и использовано для ремонта ракет SCALP и Aster для Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию была достигнута договоренность о создании совместных украинско-французских производств оружия в нашем государстве.

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