Франция пригрозила Британии мерами из-за отказа в разрешениях на рыболовство

Французские рыбаки утверждают, что они были обмануты британским правительством из-за лицензий на рыбную ловлю.

Франция пригрозила "применением мер" после того, как Великобритания отклонила три четверти всех заявок французских катеров на рыбалку в водах Нормандских островов.

Как пишет Sky News, правительство Великобритании объявило, что 12 из 47 лодок будет разрешено ловить рыбу в прибрежных водах, оставив 35 судов без разрешений.

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В Лондоне заявили, что эти лодки не предоставили достаточно доказательств, чтобы удовлетворить требование острова Джерси о записи по отлову в его водах между 2012 и 2016 годами, как указано в торговой сделке о Brexit. Включая лицензии, ранее выданные Британией, пока предоставлено 100 разрешений из 175, сообщает министерство морских дел Франции.

Министр по вопросам Европы Клеман Бон обвинил Британию в несоблюдении условий соглашения, заявив, что Париж "не будет колебаться относительно мер".

Спор относительно разрешений на рыбалку, в результате которой в мае обе стороны отправили патрульные суда на самоуправляемый остров Джерси, усиливается в трудный для британо-французских отношений момент. Париж был возмущен участием Британии в оборонном союзе AUKUS с США и Австралией, в результате чего Австралия отказалась от соглашения о подводных лодках с Францией на миллиард евро.

Французский морской министр Анник Жирарден заявила, что французские рыбаки "не должны быть захвачены британцами в заложники по политическим целям".

Напомним, в Британии около 120 тыс. свиней могут отправить на убой, а туши выбросить из-за недостатка мясников. В стране — настоящий кризис в сфере животноводства. Работники не получили рабочие визы после Brexit и начала пандемии коронавируса.

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