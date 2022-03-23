Французский банк Crédit Agricole останавливает свою деятельность в России

В частности, банк прекратил новое финансирование российских компаний.

Один из крупнейших французских банков и компаний Crédit Agricole решил прекратить свою деятельность в Российской Федерации, поэтому уже в ближайшее время покинет рынок страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе Crédit Agricole 22 марта.

Отмечается, что банк прекратил новое финансирование русских компаний и коммерческую деятельность.

"Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых Crédit Agricole CIB на местном уровне, которые будут действовать в ближайшие недели", — говорится в сообщении учреждения на официальной странице.

В компании Crédit Agricole на территории России работают 170 российских сотрудников. В прошлом году финучреждение получило чистую прибыль в размере 3,7 миллиона евро. Активы банковской группы (BNP Paribas, Crédit Agricole и Groupe BPCE) составляют около 20 миллиардов долларов.

Crédit Agricole подчеркнули, что с первого дня войны России в Украине выразили свою солидарность. "Солидарность, посвященная прежде всего населению Украины и ее украинским работникам, жертвам войны", — отметили в компании.

Известно, что с начала войны компания обеспечила оборудованием и финансовой поддержкой 2400 сотрудников Crédit Agricole Ukraine.

Как сообщалось, строительный ритейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, решил и дальше работать на территории страны-агрессорки. В письме, на котором есть подпись гендиректора Эрика Пуле, отмечается, что компания не планирует останавливать свою деятельность. Она имеет в РФ более 100 гипермаркетов.

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