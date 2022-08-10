Международный фонд выплатит украинцам 6 660 гривен: кто и как может получить деньги

Как сообщило Министерство социальной политики Украины, выплаты украинцы могут получить от французской гуманитарной организации ACTED. Для этого нужно подать заявку на портале "єДопомога".

Кто может получить выплаты

На выплаты могут рассчитывать самые уязвимые соцгруппы украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, в зоне активных боевых действий. В первую очередь помощь выплатят жителям Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей. Помощь получают 10 тыс. человек, подавших заявку на портале "єДопомога".

Какой размер помощи

Размер пособия составляет 2 220 гривен на человека в месяц на человека, будут платить 3 месяца. То есть, каждый получатель помощи сможет получить в сумме 6 660 гривен.

ACTED – это организация, действующая в Украине с 2015 года, штаб-квартира находится в Париже. После начала полномасштабной войны с Россией ACTED начала помогать переселенцам и беженцам в соседних странах Центральной Европы. По сообщению организации уже 3 886 человек, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине, получили финансовую помощь от ACTED.

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