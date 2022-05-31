Французский модный бренд Jacquemus прекратил поставлять товары в Россию

Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus, созданный модельером Симоном Жакмю, отказался от поставок товаров в Россию.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на близкие к компании источники.

Так, отмечается, что один из собеседников издания отметил, что решение прекратить поставки связано с личным желанием Жакмю, в частности из-за войны в Украине. Также остановку отгрузок товара подтвердил и представитель магазина KM20, где представлена ​​продукция бренда.

Напомним, ранее стало известно о выходе с российского рынка и закрытии всех магазинов популярного американского бренда спортивной обуви и одежды Nike.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В то же время, международные и европейские компании заявили о выходе с российского рынка.

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