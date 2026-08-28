Газ и тепло по графику: возможны ли почасовые выключения зимой, ответил эксперт

Газ и тепло зимой

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Украинцы уже привыкли к почасовым графикам электроснабжения. Однако в преддверии отопительного сезона возникает вопрос, могут ли подобные графики ввести для газа и тепла — то есть подавать их только в определенные часы.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, возможен ли такой сценарий зимой и что может повлиять на стабильность газо- и теплоснабжения.

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Будут ли подавать газ по графику

По словам Александра Харченко, почасовая подача газа по принципу графиков электроснабжения практически невозможна.

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Газ нельзя просто выключить на несколько часов, а затем автоматически подать снова всем потребителям. После прекращения газоснабжения его восстановление требует соблюдения правил безопасности. Перед повторной подачей необходимо убедиться, что газовые приборы у потребителей закрыты и нет опасности утечки.

Поэтому сценарию, при котором газ, например, 3 часа, затем его выключают на 4 часа, а после этого снова подают, эксперт не ожидает.

Если из-за дефицита газа или повреждения инфраструктуры возникнут серьезные проблемы, возможны более длительные локальные перерывы в газоснабжении. Однако это уже будет не почасовой график, а вынужденное прекращение подачи газа до устранения проблемы.

Могут включать отопление всего на несколько часов

С централизованным отоплением ситуация несколько иная, но привычных почасовых графиков эксперт тоже не прогнозирует.

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Система отопления не работает как электричество, которое можно быстро выключить и снова подать потребителям. После прекращения работы котельной или ТЭЦ вода в системе постепенно охлаждается, а после запуска нужно время, чтобы тепло снова дошло до домов и квартир.

Если тепла не хватит, более реалистичным вариантом может быть снижение температуры теплоносителя. То есть отопление будет работать постоянно, но батареи будут менее горячими, а температура в квартирах ниже.

Когда газ и тепло все же могут выключить

Самым большим риском для отопительного сезона остаются российские удары по энергетической инфраструктуре.

Если будет поврежден газопровод, котельная, ТЭЦ или другой объект, от которого зависит поставка конкретного города или района, газ или тепло могут временно исчезнуть. В таком случае речь пойдет не о запланированных почасовых отключениях, а об аварийной ситуации. Поставки будут возобновлены после ремонта оборудования и проверки безопасности системы.

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Поэтому в разных городах ситуация может отличаться в зависимости от состояния местной инфраструктуры и возможных повреждений.

Хватит ли Украине газа зимой

Стабильность отопительного сезона будет зависеть и от того, будет ли у Украины достаточно газа.

Российские атаки повредили часть украинской газодобывающей инфраструктуры, поэтому потерянную добычу приходится компенсировать закупками газа за границей.

По оценке Харченко, при необходимом импорте Украина сможет обеспечить потребности населения в течение отопительного сезона. Однако окончательная ситуация будет зависеть от нескольких факторов, температуры зимой, уровня потребления, объема собственной добычи и импорта, а также возможных новых повреждений энергетической инфраструктуры.

Длительные сильные морозы увеличивают потребление газа, поэтому при таком сценарии нагрузка на систему будет выше.

Чего ждать зимой

Следовательно, подавать газ и централизованное тепло по почасовым графикам, подобным графикам электроснабжения, не планируют.

Если газа или тепловой мощности не будет, могут применяться другие способы ограничения. Для отопления это может быть более низкая температура теплоносителя. А при повреждении газовой или тепловой инфраструктуры возможны локальные аварийные отключения на время ремонта.

Поэтому главный риск зимой связан не с появлением плановых графиков газа и тепла, а с возможными повреждениями инфраструктуры и тем, насколько быстро она будет восстанавливаться.

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