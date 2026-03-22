Газ в Украине может подорожать: "Нафтогаз" предупреждает о дефиците

"Нефтегаз" рискует войти в следующий отопительный сезон с нехваткой газа , что создает реальную угрозу подорожания для бытовых потребителей. Об этом сообщают участники энергетического рынка.

Ключевая проблема – нехватка средств. У компании нет достаточного финансового ресурса для закупки необходимых объемов импортного газа и формирования запасов в подземных хранилищах.

Аналитики подчеркивают: нынешний тариф не покрывает полной себестоимости — в частности, расходов на закупку, транспортировку и хранение газа. На этом фоне рост цен в Европе только усугубляет финансовое давление на компанию.

Правительство пока не объявляло о пересмотре тарифов, однако признает сложную ситуацию. Стабильность поставок газа напрямую зависит от возможностей закупок в межсезонье и международной поддержке.

Эксперты предупреждают: в случае дефицита ресурса повышение тарифов может оказаться неизбежным. Это в свою очередь повлияет на общий уровень коммунальных платежей для украинцев.

Окончательные решения по тарифам будут приниматься после оценки запасов газа в хранилищах и прогнозов на следующий отопительный сезон.

Курс валюты бьет новые рекорды, а цены на гречку и дизель стремительно растут из-за напряженности на Ближнем Востоке и внутренних проблем.