Газ в Украине может подорожать: "Нафтогаз" предупреждает о дефиците
В Украине назревает дефицит газа, что может привести к повышению тарифов для населения в ближайшее время.
"Нефтегаз" рискует войти в следующий отопительный сезон с нехваткой газа , что создает реальную угрозу подорожания для бытовых потребителей. Об этом сообщают участники энергетического рынка.
Об этом пишет " Первый бизнесовый ".
Ключевая проблема – нехватка средств. У компании нет достаточного финансового ресурса для закупки необходимых объемов импортного газа и формирования запасов в подземных хранилищах.
Аналитики подчеркивают: нынешний тариф не покрывает полной себестоимости — в частности, расходов на закупку, транспортировку и хранение газа. На этом фоне рост цен в Европе только усугубляет финансовое давление на компанию.
Правительство пока не объявляло о пересмотре тарифов, однако признает сложную ситуацию. Стабильность поставок газа напрямую зависит от возможностей закупок в межсезонье и международной поддержке.
Эксперты предупреждают: в случае дефицита ресурса повышение тарифов может оказаться неизбежным. Это в свою очередь повлияет на общий уровень коммунальных платежей для украинцев.
Окончательные решения по тарифам будут приниматься после оценки запасов газа в хранилищах и прогнозов на следующий отопительный сезон.
Повышение цен в Украине – последние новости
Напомним, что цены на топливо снова выросли.
В субботу с утра некоторые сети АЗС повысили стоимость отдельных видов горючего.
Также раньше мы писали о ценах вверх, гривна вниз: почему в Украине ускоряется инфляция и чего ждать от курса доллара
Курс валюты бьет новые рекорды, а цены на гречку и дизель стремительно растут из-за напряженности на Ближнем Востоке и внутренних проблем.