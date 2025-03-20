Газ в Украине подорожает: какими могут быть новые тарифы для населения уже летом

В Украине ожидается значительный рост стоимости природного газа для населения. Платежки по новым ценам украинские потребители могут получить уже летом 2025 года.

Об этом сообщил эксперт в энергосфере Олег Попенко, передает " Новости.Live ".

По прогнозам Попенко, стоимость газа может вырасти до 9,5–10 грн за куб метров летом 2025 года, что не так заметно для украинцев в теплый сезон.

"Рассчитывать на собственную добычу сложно из-за ситуации на фронте. В случае продолжения атак РФ по объектам распределения газоснабжения в регионах — обеспечить население будет сложной задачей. Россия уже нанесла сокрушительные удары по Днепропетровщине, Сумщине, Тернопольщине и другим областям", — сказал он.

Он отметил, что государству придется отпустить цены на голубое топливо. Такой шаг позволит обеспечить нормальное прохождение грядущего отопительного сезона. По подсчетам, Украине придется докупить 3-4 млрд куб м топлива. Речь идет о значительных затратах, поскольку на топливном рынке цена достигает около 500 долл/куб.

Напомним, в Украине во время военного положения действует запрет на повышение тарифов на тепло, газ и горячую воду. По закону №2479-ІХ сейчас действует мораторий на повышение цен на газ для населения. Стоимость сейчас остается неизменной — 7,96 тыс грн за тысячу кубометров (с НДС).

Накануне Кабмин официально продлил действие спецобязательств по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

В НБУ сообщили, что тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными в 2025 году. Однако с 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

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