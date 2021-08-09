Газ, вода, тепло, свет, как в Украине выросли цены на коммуналку за последний год

Газ, вода, тепло, свет, как в Украине выросли цены на коммуналку за последний год

Цены на коммунальные услуги в Украине изменились.

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за июль 2021 выросли на 0,6%. За последний год тарифы поднялись на 35,5%.

Об этом сообщает государственная служба статистики (Госстат), пишет РБК-Украина.

Так, по данным статистического ведомства, тарифы:

на содержание и ремонт жилья за июль выросли на 1,4% (за год — на 6,7%);

за июль на водоснабжение — не изменились (за год выросли на 11,0%),

— не изменились на канализацию — не изменились (за год выросли на 17,5%),

— не изменились на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год — выросли на 3,0%),

на электроэнергию — не изменились (за год выросли на 36,6%),

— не изменились на природный газ выросли на 3,3% (за год выросли на 164,5%),

на отопление и горячую воду — не изменились (за год выросли на 13,9%).

Напомним

Клиенты "Нафтогаз Украины" с 9 августа могут подключить новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит зимой оплачивать голубое топливо равными частями. Впрочем, отдельно рассчитывается тариф за транспортировку газа.

"Комфортный сезон", который позволит зимой оплачивать голубое топливо равными частями. Впрочем, отдельно рассчитывается тариф за транспортировку газа. Также в Украине вскоре изменятся тарифы на электроэнергию . Во властных кабинетах объясняют — тариф в 1,68 грн за киловатт-час для населения не является экономически обоснованным. Льготный тариф до 100 киловатт — давно в прошлом.

. Во властных кабинетах объясняют — тариф в 1,68 грн за киловатт-час для населения не является экономически обоснованным. Льготный тариф до 100 киловатт — давно в прошлом. 6 июля вступил в силу приказ Министерства юстиции, который позволяет исполнительной службе автоматически снимать средства с банковских счетов украинцев, чтобы оплатить их долги за коммуналку или штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако, как сообщили в Минюсте, эта процедура все еще находится на доработке.

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