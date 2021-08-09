Газ, вода, тепло, свет, как в Украине выросли цены на коммуналку за последний год

Цены на коммунальные услуги в Украине изменились.
Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за июль 2021 выросли на 0,6%. За последний год тарифы поднялись на 35,5%.
Об этом сообщает государственная служба статистики (Госстат), пишет РБК-Украина.
Так, по данным статистического ведомства, тарифы:
- на содержание и ремонт жилья за июль выросли на 1,4% (за год — на 6,7%);
- на водоснабжение — не изменились (за год выросли на 11,0%),
- на канализацию — не изменились (за год выросли на 17,5%),
- на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год — выросли на 3,0%),
- на электроэнергию — не изменились (за год выросли на 36,6%),
- на природный газ выросли на 3,3% (за год выросли на 164,5%),
- на отопление и горячую воду — не изменились (за год выросли на 13,9%).
Напомним
- Клиенты "Нафтогаз Украины" с 9 августа могут подключить новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит зимой оплачивать голубое топливо равными частями. Впрочем, отдельно рассчитывается тариф за транспортировку газа.
- Также в Украине вскоре изменятся тарифы на электроэнергию. Во властных кабинетах объясняют — тариф в 1,68 грн за киловатт-час для населения не является экономически обоснованным. Льготный тариф до 100 киловатт — давно в прошлом.
- 6 июля вступил в силу приказ Министерства юстиции, который позволяет исполнительной службе автоматически снимать средства с банковских счетов украинцев, чтобы оплатить их долги за коммуналку или штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако, как сообщили в Минюсте, эта процедура все еще находится на доработке.