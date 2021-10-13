Газа для отопления достаточно: в Офисе президента просят "не разгонять панику"

Газа для отопления достаточно: в Офисе президента просят "не разгонять панику"

Стоимость топлива высока.

Газа для отопления достаточно и для нужд населения, и для социальной сферы.

В Офисе президента просят не разгонять панику, рассказали в ТСН.Ранок 13 октября.

На днях сразу в нескольких областях собрались Государственные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Из-за роста цен на голубое топливо большинство госучреждений до сих пор не заключили соглашение с поставщиками. Поэтому отопительный сезон может сорваться — эту ситуацию в регионах назвали чрезвычайной.

В то же время заместитель руководителя президентского офиса Кирилл Тимошенко уверяет: проблем с газом нет. "Достаточно разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", — отметили в ОП.

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В свою очередь, "Нафтогаз" готов подписать договоры с потребителями соцсферы по льготной цене: около 17 гривен за кубометр.

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