Газодобытчики выступили против госпегулирования цен на украинский газ

Газодобытчики выступили против госпегулирования цен на украинский газ

Принудительное изъятие Кабмином до 20% природного газа частных компаний по «операционной себестоимости» приведет к падению добычи, дефициту газа и усилению зависимости от России.

Об этом говорится в заявлении ассоциации газодобывающие компаний, в число которых входит государственный «Нафтогаз Украины».

«Остановка инвестиционной деятельности вполне логично приведет к ежегодному падению добычи, снижению налогов, сокращению рабочих мест. Учитывая запуск «Северного потока 2» и риска сокращение или полной остановки транзита российского газа – это существенно ослабит энергетическую безопасность нашей страны», - заявили в ассоциации.

Решение правительства обязать все компании 20% своего газа продавать на частной бирже по в ручном режиме определённой цене в ассоциации считают срывом реформы, отказом от европейской интеграции.

«Государственное регулирование цены на добываемый газ – это абсолютно нерыночный механизм, через который, без преувеличения, мы можем потерять собственную газодобычу. Преодолевать энергетический кризис нужно опираясь на опыт европейских стран, а не благодаря ограничениям или принудительным действиям, направленным на деятельность частных газодобытчиков», - приводятся в заявлении слова исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

Напомним, 30 декабря правительство решило обязать все газодобывающие компании продавать 20% своего газа на частной «Украинской энергетической бирже».

Цена не должна превышать «операционную себестоимость» добычи.