Газовое оружие РФ: нардеп оценил масштабы последствий кремлевского шантажа

Европейские страны за последние 50 лет охватил самый плохой энергетический кризис. Все из-за шантажа РФ, а именно – сокращения поставок газа. Для борьбы с краткосрочными проблемами ЕС выделил более 300 млрд евро для компенсации резкого роста цен на энергию этой зимой.

Однако, как заверил народный депутат Украины, представитель политической партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергей Лабазюк, несмотря на все сложности – большинство европейских стран держатся достойно. И по состоянию на сегодняшний день на 80% снабжены голубым топливом.

"Да, они (страны Европы — ред.) сегодня очень сильно теряют деньги. Они все больше выделяют финансов в поддержку домохозяйств, чтобы не допустить поднятия тарифов. Из-за нехватки газа уменьшается и производственная мощность предприятий. Но они уже заняли четкую позицию, и понимают: из России надо действовать без всяких уступок, потому что как только будет сделан шаг назад, можно ожидать нового шантажа. Поэтому другого варианта сегодня не существует, как потерпеть. И они это знают, большинство стран уже спокойно говорят о зиме", — считает парламентарий. .

По мнению Лабазюка, европейцы понимают: они за свободу платят деньгами, а мы – человеческой жизнью. Также наши партнеры уже ясно видят, что именно Украина стала щитом для европейской демократии и безопасности, успешно уничтожая врага.

"К сожалению, они платят деньгами, а мы платим самым дорогим – жизнью наших людей. Эта война не исключительно украинская, она и тоже европейская – всего цивилизованного мира… Переход от газовой зависимости к независимости будет сложным, но отступать уже некуда. Зима будет холодной. Во всех пониманиях. Но в перспективе через 2-5 лет мы сможем жить спокойно без всякой зависимости от страны, у которой на шантажах помешано воображение", — подытожил Лабазюк.

Задача Украины и европейских стран состоит в том, чтобы на 100% стать независимыми от вражеского газа, уверяет народный избранник. Только в таком случае так называемое "российское золото" больше не будет иметь никакой ценности в цивилизованном мире, где нет места для любого рода шантажей, будь то энергетические или ядерные.