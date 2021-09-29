Газовое соглашение между Венгрией и Россией: в "Нафтогазе" оценили потери для Украины

Газовое соглашение между Венгрией и Россией: в "Нафтогазе" оценили потери для Украины

По словам Билявского, потери будут связаны с увеличением производственно-технологических расходов на транспортировку газа через Украину.

Газовый контракт Венгрии и России приведет к снижению прокачки и увеличения расходов на транспортировку голубого топлива через территорию Украины. ГТС придется нарастить количество агрегатов для поддержания давления в системе.

Об этом директор по интегрированных коммуникаций НАК Максим Билявский рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Собственно, уменьшение объемов товарно-транспортной работы за счет перераспределения тех самых 4,5 млрд кубических метров по другому маршруту поставок приведет к тому, что нам придется поддерживать надлежащее давление в системе, а для этого придется увеличить количество агрегатов, которые будут работать в газотранспортной системе Украины", — сказал он.

По оценке Белявского, расходы природного газа вырастут примерно на 50 млн кубических метров ежегодно: "очень легко рассчитать, сколько это будет в денежном эквиваленте определяться".

Говоря о стратегии противодействия этим последствиям, представитель "Нафтогаза" прежде всего указал на завершение интеграции украинской газотранспортной системы в европейскую единую модель газоснабжения.

Напомним:

Правительство Венгрии приняло решение о подписании с российским концерном "Газпром" нового контракта на поставку газа в обход Украины , рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября.

, рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября. По условиям соглашения Россия ежегодно отгружать Венгрии 4 с половиной миллиарда кубометров газа через Сербию и Австрию. Ранее этот газ шел через украинскую ГТС. Украина хочет, чтобы венгерское соглашение с "Газпромом" теперь оценила Европейская комиссия — на соответствие энергетическому законодательству ЕС.

— на соответствие энергетическому законодательству ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела. Ведь, по словам политика, соглашение с российской компанией "не политический, а вопрос энергетической безопасности страны". Он отметил, что потребление газа не будет снижаться, как и роль "Газпрома". Впоследствии стало известно, что Венгрия вызывает украинского посла из-за спора.

Новости мира: Еврокомиссия изучит последствия газового соглашения Венгрии и "Газпрома"

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