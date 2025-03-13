"Газпром" готовит распродажу недвижимости и увольняет работников: в чем причина — Reuters

Российский газовый монополист больше всего пострадал от международных санкций, введенных после полномасштабного вторжения России.

Из-за многомиллиардных убытков, вызванных отказом Европы от российского газа, "Газпром" рассматривает возможность выставить на продажу здание экспортного подразделения компании в стиле итальянского палаццо в Санкт-Петербурге. Также российский газовый монополист собирается продать ряд других роскошных объектов недвижимости компании и готовит массовые увольнения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководство компании и собственные источники.

Агентство отмечает, что "Газпром" больше всего пострадал от международных санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину три года назад.

В прошлом году компания обнародовала информацию о чистом убытке в размере 7 миллиардов долларов за 2023 год. За первые 9 месяцев 2024 года, за последний период, за который доступны данные, также зафиксирован убыток.

По состоянию на середину декабря 2024 цена акций "Газпрома" упала до минимума с января 2009 года.

Рыночная капитализация компании сейчас составляет около 46 миллиардов долларов США, что значительно ниже исторического максимума в 330,9 миллиарда долларов в 2007 году.

Когда-то самое успешное экспортное подразделение "Газпрома" за последние годы сократило свой персонал, насчитывавший 600 работников, до нескольких десятков, поскольку продажи почти остановились.

Гендиректор российского газового монополиста Алексей Миллер одобрил планы по сокращению 1500 рабочих мест в головном офисе компании.

Напомним, ранее российская государственная энергетическая корпорация "Газпром" признала, что рассматривает возможность сокращения штата своего центрального офиса на 40 процентов. Там озабочены долгосрочными последствиями войны в Украине и сокращение экспорта российского газа в Европу.

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