"Газпром не заинтересован": Россия снизила транзит газа через Украину до минимальных объемов

"Газпром не заинтересован": Россия снизила транзит газа через Украину до минимальных объемов

На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

В сентябре 2021 года "Газпром" бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей, что привело к уменьшению объемов транспортировки российского газа через Украину.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

"ОГТСУ предлагает около 80 млн куб м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют - "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых ", — отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, в результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в этом месяце снизились до 109 млн куб. м — до минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

Всего в сентябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд куб. м. Наибольшие объемы голубого топлива поступили в:

Словакию - 1,989 млрд куб. м,

Польшу - 332 млн куб. м газа,

Венгрию - 742 млн куб. м

Молдову - 194 млн куб. м.

"ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита", — добавил Макогон.

Напомним:

С утра 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины. Это произошло после подписания нового, рассчитанного на 15 лет, контракта на поставки газа в обход Украины между правительством Венгрии и российским концерном "Газпром".

между правительством Венгрии и российским концерном "Газпром". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент "ударом" по украинской-венгерским отношениям и пообещал ответить.

по украинской-венгерским отношениям и пообещал ответить. По словам президента РФ Владимира Путина, российская сторона видит спекуляции на тему транзита газа через Украину, но выполняет свои обязательства по прокачке 40 млрд кубометров в год.

Новости мира: российский "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину

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