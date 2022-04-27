"Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить в рублях

"Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.
Российский газовый монополист "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неуплатой в рублях.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на заявление компании.
В компании заявили, что "при несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем".
После обнародования информации цена на голубое топливо в Европе выросла на 21%.
Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли.
Еврокомиссия предупредила членов ЕС – покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.
26 апреля польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила письмо от российского "Газпрома" о полном прекращении поставок газа по Ямальскому контракту.
Впоследствии "Газпром" проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа. Поставки газа прекратятся уже 27 апреля.
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