"Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить в рублях

"Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить в рублях

"Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.

Российский газовый монополист "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неуплатой в рублях.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на заявление компании.

В компании заявили, что "при несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

Также читайте ЕС выделил Украине миллиард евро, а России заплатил за энергоносители в 35 раз больше

После обнародования информации цена на голубое топливо в Европе выросла на 21%.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли.

Еврокомиссия предупредила членов ЕС – покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.

26 апреля польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила письмо от российского "Газпрома" о полном прекращении поставок газа по Ямальскому контракту.

Впоследствии "Газпром" проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа. Поставки газа прекратятся уже 27 апреля.

Читайте также: