"Газпром" помог развитию энергетического кризиса в Европе": Москва уменьшала поставки газа трижды

По словам Макогона, фактически в эту зиму Европа входит с исторически минимальными запасами газа в европейских хранилищах.

Поставки Россией газа в Европу уменьшились на 10% по отношению к 2018-19 гг. Также еще летом "Газпром" уменьшил закачку газа в свои европейские хранилища.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

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"Что можно сказать о нашей системе? Только в этом году "Газпром" уменьшал поставки газа в Европу трижды. Впервые это было 1 января 2021 года, когда транзит уменьшился со 186 до 124 млн куб м газа в сутки. Второй раз — в сентябре — до 109 млн. В третий раз – с 1 октября – до 85 млн. Хотя, следует отметить, что "Газпром" платит за транзит 109 млн куб м. От руководства РФ мы слышим, что они планируют увеличить поставки в Европу. Но сейчас фактические данные нам показывают, что эти поставки они уменьшают", – отметил он.

Также по словам Макогона, еще летом "Газпром" уменьшил закачку газа в свои европейские хранилища .

"Да, они уменьшали закачку газа. Статистика говорит, что хранилища газа, расположенные в Европе и контролируемые "Газпромом", заполнены гораздо меньше других хранилищ, которые "Газпромом" не контролируются. Поэтому, да, можно сказать, что они не заполняли летом хранилища, как они это делали всегда", – сказал он.

По словам гендиректора, фактически в эту зиму Европа входит с исторически минимальными запасами газа в европейских хранилищах.

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"Почему они это делали? Это понятно, потому что они очень хотят запустить "Северный поток-2". Он уже достроен и они создают такую ситуацию, чтобы максимально побудить европейских политиков и бюрократов по поводу скорейшего запуска "Северного потока-2", - отметил он.

Также Макогон добавил, что в этом году "Газпром" не использовал мощности украинской ГТС в то время, когда "Северный поток-1" и "Турецкий поток" были на ремонте. Хотя РФ всегда докупала дополнительные мощности, чтобы компенсировать, когда две недели эти газопроводы стоят на ремонте.

"В этом году они не закупали эти мощности. Но они начали отбор газа из европейских ПХГ, чтобы компенсировать это недоснабжение газа в Европу. Поэтому есть очень много фактов, которые говорят о том, что "Газпром", ну, скажем так, помог развитию этой кризисной ситуации в Европе", — резюмировал он.

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