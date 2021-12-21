"Газпром" снова не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа"

"Газпром" снова не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа"

Из-за действий "Газпрома" выросла стоимость газа в Европе до $2000/тыс. куб. м.

Российский "Газпром" вечером, 21 декабря, снова не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа".

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Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отметим, что уже 21 декабря из-за действий российского "Газпрома", который не забронировал мощности для транзита газа по этому газопроводу в Европе, возросла стоимость газа до $2000/тыс. куб. м.

Транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа" заработал в реверсном режиме. Газ поставляется из Германии в Польшу.

В то же время, монополист страны-агрессора заявляет, что "Газпром" приоритетно загружает газ через "Северный поток-2".

Напомним:

Спотовая стоимость газа в Европе продолжает расти и уже превысила отметку в $2000/тыс. куб. м после информации об остановке и развороте в реверсе трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что РФ не забронировала имеющиеся свободные транзитные мощности ГТСУ на январь, несмотря на нехватку газа на рынке Европы.

В то же время в странах Европы усложняются погодные условия. Похолодание предполагает более активное потребление газа, на рынке остается нехватка голубого топлива.

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