"Газпром" снова не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа"

Из-за действий "Газпрома" выросла стоимость газа в Европе до $2000/тыс. куб. м.
Российский "Газпром" вечером, 21 декабря, снова не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа".
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Отметим, что уже 21 декабря из-за действий российского "Газпрома", который не забронировал мощности для транзита газа по этому газопроводу в Европе, возросла стоимость газа до $2000/тыс. куб. м.
Транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа" заработал в реверсном режиме. Газ поставляется из Германии в Польшу.
В то же время, монополист страны-агрессора заявляет, что "Газпром" приоритетно загружает газ через "Северный поток-2".
Напомним:
- Спотовая стоимость газа в Европе продолжает расти и уже превысила отметку в $2000/тыс. куб. м после информации об остановке и развороте в реверсе трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.
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Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что РФ не забронировала имеющиеся свободные транзитные мощности ГТСУ на январь, несмотря на нехватку газа на рынке Европы.
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В то же время в странах Европы усложняются погодные условия. Похолодание предполагает более активное потребление газа, на рынке остается нехватка голубого топлива.
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