"Газпром" возобновил контрактные объемы поставок газа через Украину — Макогон

Об увеличении поставок в ЕС через Украину речь не идет.

Российский "Газпром" вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину. Увеличения поставок, о которых говорит российский газовый монополист, фактически не произошло.

Об этом написал гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в своем Facebook.

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"Газпром" рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн кубометров после снижения почти до 57 млн кубометров в первые дни ноября", — написал он.

По словам Макогона, об увеличении поставок в ЕС через Украину речь не идет. "Никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал", — пояснил гендиректор Оператора ГТС Украины.

Макогон также сравнил объемы транспортируемого газа в прошлые годы. Так, еще год назад "Газпром" прокачивал 178,4 млн кубометров газа в день, а в 2019 году — 277,3 млн кубометров.

Гендиректор Оператора ГТС Украины также добавил, что Украина готова транзитировать до 250 млн кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

Напомним, Россия заявила, что строительство "Северного потока-2" завершено и газопровод уже готов к запуску. Гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, что грозит газотранспортной системе Украины после запуска газопровода.

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