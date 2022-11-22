"Газпром" заявил об "оседании" в Украине российского газа, предназначенного для Молдовы

С 28 ноября "Газпром" намерен сократить поставки газа для транзита через Украину.

"Газпром" – российский производитель и экспортер сжиженного природного газа – заявил, что в Украине остался газ, предназначенный для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз".

Об этом говорится в заявлении "Газпрома".

"Объем газа, подаваемого "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, который передается на границе Украины с Молдовой", — утверждают там.

В "Газпроме" говорят, что 21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил производителю часть поставок за ноябрь 2022 года.

"Объем фактически поставленного российского газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа", – говорится в заявлении "Газпрома".

"Газпром" заявляет, что "при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы" 28 ноября начнет сокращение поставок газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

Напомним, цены на газ в Европе снижаются с августа 2022-го, а по прогнозам американских экспертов в ближайшее время упадут на 30%.

Ранее страны Евросоюза согласовали добровольное сокращение спроса на природный газ этой зимой на 15%.

Читайте также: