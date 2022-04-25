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ГБР конфисковало белорусское судно и российский танкер: фото

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ГБР конфисковало белорусское судно и российский танкер: фото

Государственное бюро расследований

В Одесской области ГБР конфисковало белорусское судно "Надежда" и российский танкер "Волгонефть-268".

Их планируют привлечь к развитию украинской экономики.

Об этом сообщили в ГБР.

Белорусское судно "Надежда" находилось в Измаильском порту в Одесской области. Нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" граждане страны-агрессорки спрятали на Ильичевском судоремонтном заводе.

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Также владельцы судов снизили их стоимость, чтобы минимизировать обязательные платежи в госбюджет Украины.

"Работники ГБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации. Отныне они будут работать в интересах государства, для экономического развития Украины", — говорится в сообщении.

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Напомним, в понедельник, 25 апреля, оккупанты повредили новую Кременскую подстанцию. В результате чего вся Луганская область осталась без электроэнергии.

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