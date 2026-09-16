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Где бизнесу взять деньги в 2026 году: сравниваем доступные решения Новости компаний
Собственного оборотного капитала бывает недостаточно для развития бизнеса. Средства могут понадобиться на закупку товаров, открытие новой точки, маркетинг. Раньше единственным источником финансирования был кредит для бизнеса, в 2026 году вариантов больше.
Финансирование бизнеса: разные взгляды на проблему
Самое простое финансирование бизнеса – собственная прибыль. Недостаток – ограниченный объём средств. Изъятие капитала из оборота может замедлить рост компании. Внешние источники получения денег:
Банковский кредит на развитие бизнеса. Предусматривает ставку 15-25% годовых. Банки предлагают кредит для ФЛП и юрлиц до 15 млн грн, оценивают кредитную историю, доходы заёмщика.
Государственная программа «5-7-9%» для финансирования малого бизнеса и компаний среднего размера. Ограничения – целевое использование, соответствие критериям. Преимущество – деньги на развитие бизнеса на льготных условиях.
Кредитная линия/овердрафт. Для краткосрочных кассовых разрывов. Деньги используют частями. Проценты начисляют за фактическую задолженность. Кредит на пополнение оборотных средств не подойдёт для долгосрочных инвестиций.
Лизинг. Ориентирован на приобретение авто, техники, оборудования. До полной выплаты долга предмет лизинга в собственности лизингодателя. Аванс – от 10%, срок – до 5 лет. Не требует значительной суммы за раз. Общая цена может превышать покупку за наличные.
Факторинг. Для компаний, которые продают товары или услуги с отсрочкой платежа. Средства получают по дебиторской задолженности, без расчёта от покупателя. В 2026 году заработали новый закон и государственная программа «Доступный факторинг» со ставкой 13% годовых.
Инвестор или бизнес-партнёр. Средства без кредитных обязательств, за долю в бизнесе или от прибыли. Минусы – длительные поиски и переговоры, риск потери контроля.
Грантовое финансирование. Безвозвратная помощь с высокой конкуренцией и жёсткими условиями. С 01 сентября 2026 года действует программа «Собственное дело 2.0». Можно получить 100-300 тыс. грн для старта бизнеса и до 1,5 млн грн на его масштабирование.
Кредит под недвижимость для бизнеса – когда есть ликвидный объект, но не хватает свободного оборотного капитала. Преимущества – деньги без контроля целевого использования, минимум документов и проверок. Недвижимость остаётся в собственности, но может быть взыскана при невыполнении обязательств.
Универсального источника финансирования нет. Что сработает лучше всего, зависит от специфики бизнеса.
Какой вариант выбрать в 2026 году
Оценивают комплексно с учётом суммы, сроков, назначения денег и возможностей бизнеса. Условная ориентация:
для короткого кассового разрыва – кредитная линия или овердрафт;
для оборудования или транспорта – лизинг;
для работы с отсроченными платежами – факторинг;
для старта или отдельных проектов – грантовое финансирование;
для льготного кредитования – программа «5-7-9%»;
когда есть дом или квартира – кредит под залог недвижимости.
Не всегда самый дешёвый вариант – самый быстрый, а наибольшая доступная сумма – более выгодная. Когда бизнесу требуется значительная сумма, следует оценить ставки, потенциальную прибыль, срок для возврата средств.