Где бизнесу взять деньги в 2026 году: сравниваем доступные решения

Самое простое финансирование бизнеса – собственная прибыль. Недостаток – ограниченный объём средств. Изъятие капитала из оборота может замедлить рост компании. Внешние источники получения денег:

Банковский кредит на развитие бизнеса. Предусматривает ставку 15-25% годовых. Банки предлагают кредит для ФЛП и юрлиц до 15 млн грн, оценивают кредитную историю, доходы заёмщика.

Государственная программа «5-7-9%» для финансирования малого бизнеса и компаний среднего размера. Ограничения – целевое использование, соответствие критериям. Преимущество – деньги на развитие бизнеса на льготных условиях.

Кредитная линия/овердрафт. Для краткосрочных кассовых разрывов. Деньги используют частями. Проценты начисляют за фактическую задолженность. Кредит на пополнение оборотных средств не подойдёт для долгосрочных инвестиций.

Лизинг. Ориентирован на приобретение авто, техники, оборудования. До полной выплаты долга предмет лизинга в собственности лизингодателя. Аванс – от 10%, срок – до 5 лет. Не требует значительной суммы за раз. Общая цена может превышать покупку за наличные.

Факторинг. Для компаний, которые продают товары или услуги с отсрочкой платежа. Средства получают по дебиторской задолженности, без расчёта от покупателя. В 2026 году заработали новый закон и государственная программа «Доступный факторинг» со ставкой 13% годовых.

Инвестор или бизнес-партнёр. Средства без кредитных обязательств, за долю в бизнесе или от прибыли. Минусы – длительные поиски и переговоры, риск потери контроля.

Грантовое финансирование. Безвозвратная помощь с высокой конкуренцией и жёсткими условиями. С 01 сентября 2026 года действует программа «Собственное дело 2.0». Можно получить 100-300 тыс. грн для старта бизнеса и до 1,5 млн грн на его масштабирование.