Где дешевле заправиться 23 июня: АЗС обновили цены на бензин, дизель и газ

Бензин / © Associated Press

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Украинские АЗС обнародовали актуальные цены на горючее на вторник, 23 июня. За сутки бензин и дизель в крупных сетях не изменились, однако автогаз подешевел на "Укрнафте".

Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Главным изменением явилось снижение стоимости газа в сети государственного оператора. На "Укрнафте" автогаз подешевел на 50 копеек - с 40,90 до 40,40 грн за литр.

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В то же время в премиальных сетях OKKO, WOG и SOCAR цены остались на уровне предыдущего дня.

Самое дешевое топливо среди представленных сетей по-прежнему предлагает "Укрнафта". Здесь бензин А-95 стоит 73,90 грн за литр, дизельное топливо – 76,90 грн за литр, а автогаз – 40,40 грн за литр.

В сетях OKKO и WOG бензин А-95 Евро стоит 78,90 грн за литр, дизель Евро – 81,90 грн, а газ – 43,90 грн. На SOCAR бензин А-95 также продают по 78,90 грн, стандартный газ – по 43,90 грн, а дизель NANO – по 83,90 грн.

Премиальные виды бензина и дизельного горючего остаются значительно дороже. В частности бензин 100 в сетях OKKO, WOG и SOCAR стоит 88,90 грн за литр, а премиальный дизель — от 84,90 до 86,90 грн.

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Цены на топливо 23 июня

OKKO:

Бензин Pulls 100 - 88,90 грн

Бензин Pulls 95 - 81,90 грн

Бензин А-95 Евро - 78,90 грн

ДП Pulls - 84,90 грн

ГП Евро - 81,90 грн

Газ - 43,90 грн

WOG:

Бензин 100 - 88,90 грн

Бензин 95 Mustang - 81,90 грн

Бензин 95 Евро - 78,90 грн

ДП Mustang - 84,90 грн

ГП Евро-5 - 81,90 грн

Газ - 43,90 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 88,90 грн

Бензин NANO 95 - 82,90 грн

Бензин А-95 - 78,90 грн

ДП NANO Extro - 86,90 грн

ГП NANO - 83,90 грн

Газ - 43,90 грн

"Укрнефть":

Бензин 98 Energy - 81,90 грн

Бензин 95 Energy - 76,90 грн

Бензин А-95 - 73,90 грн

Бензин А-92 - 68,90 грн

ДП Energy - 78,90 грн

ГП - 76,90 грн

Газ - 40,40 грн

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Напомним, ранее директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если мировые цены на нефть снизятся до $50 за баррель.

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