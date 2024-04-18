Где дешевле жить: Госстат опубликовал рейтинг украинских регионов

Наиболее значительный прирост зарегистрирован в столице, где индекс достиг 102,6%.

Индексы потребительских цен на различные товары, включая продукты питания, за первые три месяца 2024 года продемонстрировали повышение во всех регионах, за исключением Сумской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наиболее значительный прирост зарегистрирован в столице, где индекс составил 102,6%.

Об этом стало известно из отчета Госстата.

Какие регионы Украины самые дорогие

Наиболее значительные увеличения индексов потребительских цен зафиксированы в столице и ряде других регионов. Чаще пик роста приходится на март. В такие регионы относятся области, где индекс превышает 101,3%: Львовская, Одесская, Закарпатская, Кировоградская и Днепропетровская.

В этот список входят также регионы, где происходят активные военные действия и продолжаются столкновения с противником: Донецкая, Харьковская, Николаевская области. По всей вероятности, это связано с повышенными рисками для поставщиков и нестабильностью в экономической сфере.

Какие регионы Украины самые дешевые

Средние показатели роста индексов цен отмечены в таких регионах: Волынская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Херсонская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Наименьший прирост индексов потребительских цен, не достигший отметки 100,9%, наблюдается в таких областях: Винницкая, Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

В Сумской и Черкасской областях к апрелю отмечается даже отрицательный уровень потребительских цен – 99,7%.

Напомним, ежегодный отчет World Happiness Report признал Финляндию самой счастливой страной мира уже седьмой год. Украина тем временем за год опустилась на 13 ступенек и заняла 105 место в рейтинге.

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