Где добывают больше всего нефти: мировой рейтинг

Мировое производство нефти

В 2025 году мировая добыча нефти составила около 106,3 миллиона баррелей в сутки, причем почти 60% этого объема приходится всего на два региона — Северную Америку и Ближний Восток. В то же время из-за военных действий и фактической блокировки Ормузского пролива мировой рынок готовится к серьезным ценовым колебаниям в 2026 году.

Об этом пишет Visual Capitalist.

Кто добывает больше всего нефти

Северная Америка является крупнейшим нефтедобывающим регионом мира, обеспечивая 29,9% глобального предложения, что составляет 31,8 миллиона баррелей в сутки. Такой высокий показатель обусловлен рекордными уровнями добычи в США, в частности, благодаря расширению сланцевого бурения, а также в Канаде.

Второе место занимает Ближний Восток с показателем 31 миллион баррелей в день, что составляет 29,1% мирового рынка. Главными игроками в этом регионе являются Саудовская Аравия и Иран. В то же время Европа производит меньше всего — всего 4 миллиона баррелей, или 3,7% от общего объема.

Угроза из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ормузский пролив остается одним из важнейших нефтяных маршрутов, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью. По данным Управления энергетической информации США (EIA), после начала боевых действий в конце февраля 2026 года пролив оказался фактически закрытым для судоходства из-за угрозы атак со стороны Ирана.

Это уже привело к остановке части нефтедобычи в регионе, в частности, в Ираке, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Специалисты прогнозируют, что из-за этих перебоев во втором квартале 2026 года средняя цена на нефть марки Brent будет держаться на уровне 91 доллар за баррель.

"Когда потоки нефти через Ормузский пролив будут восстановлены, мы ожидаем, что мировая добыча нефти будет продолжать опережать потребление", - отмечает EIA.