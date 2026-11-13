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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Где купить доллары по более выгодному курсу: банкир дал совет

Банкир назвал самый выгодный способ покупки валюты, чтобы сэкономить.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

Сейчас самый выгодный курс покупки валюты в Украине можно найти не в обменниках или банковских отделениях, а в мобильных приложениях банков. Финучреждения конкурируют за клиентов и предлагают более выгодные условия для онлайн-обмена, иногда даже устанавливая курс себе в убыток. Разницу банки компенсируют благодаря комиссиям за карточные расчеты.

Об этом рассказал банкир Сергей Мамедов в разговоре с «РБК.Украина».

По словам банкира, наличная валюта в обменниках стоит дороже, чем по официальному курсу Нацбанка, из-за дополнительных расходов финучреждений на обеспечение касс деньгами.

Чтобы превратить безналичную валюту в наличные, банки вынуждены покупать ее у других финучреждений или выкупать у населения через обменники. В стоимость валюты при этом добавляют собственную маржу и сопутствующие расходы.

В то же время, Сергей Мамедов советует украинцам перед покупкой валюты проверять курсы в мобильных приложениях банков. Финучреждения активно конкурируют за клиентов, поэтому в зависимости от дня могут предлагать более выгодные условия онлайн-обмена.

«Когда человек покупает себе на карту эту валюту, он его в большинстве своем потом тратит с карты. Банк получает интерчейндж, и это дополнительные комиссии. Поэтому банки готовы даже в понимании курсообразования работать в минус, ведь другие доходы это перекрывают», — объяснил банкир.

Он также отметил, что украинцы постепенно переходят на безналичные сделки с валютой. Этому, в частности, способствует политика Национального банка по расширению соответствующих лимитов.

Курс доллара в Украине — последние новости

В начале ноября доллар в Украине побил рекорд. Еще 28 октября доллар стоил 45,6 грн, а 4 ноября установил новый рекорд — 45,67 грн. Президент инвестиционной группы Тарас Козак убежден, что проблема заключается не столько в самом удорожании валюты, сколько в скорости этого процесса.

В конце октября НБУ провел прогнозируемую и контролируемую девальвацию гривны. После этого межбанковский и наличный валютные рынки обновили исторические максимумы, а курс доллара закрепился в новом диапазоне — 45,5–46 грн. В то же время эксперт Андрей Забловский не прогнозирует резкого и неконтролируемого скачка курса до 50 грн за доллар уже в ноябре.

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