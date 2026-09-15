Где минималка больше: сколько денег получает украинец и поляк "чистыми" после налогов

Минималка в Украине и Польше / © Getty Images

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Минимальная зарплата после налогов у украинца составляет 6960 грн, а у поляка — 3606 злотых.

О разнице между доходами украинцев и поляков рассказал американский финансист и эксперт по экономической политике Юрий Ванетик в комментарии УНИАН.

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Он подчеркнул, что важно учитывать сумму, которая остается после уплаты налогов и обязательных взносов.

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В Украине минимальная заработная плата в 2026 году составляет 8647 грн в месяц. После уплаты налогов и обязательных взносов работник получает около 6960 грн.

В Польше минимальная зарплата установлена на уровне 4806 злотых до налогообложения. После уплаты налогов работнику остается около 3606 злотых, что составляет ориентировочно 43 тыс. грн.

Где после расходов остается больше

Разница, по словам эксперта, заметна не только в размере зарплат. В Украине человек, получающий минимальную зарплату, после расходов на жилье и питание имеет очень ограниченный остаток средств.

В Польше, несмотря на более высокую стоимость жизни, финансовый запас для работника с минимальной зарплатой несколько больше.

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Ванетик оценивает, что минимальная зарплата в Польше обеспечивает примерно на 50–60% более высокую покупательную способность, чем украинский эквивалент.

Кто в Украине получает самые маленькие зарплаты

Среди отраслей с низкими доходами эксперт называет образование, медицину, сельское хозяйство и розничную торговлю.

По его оценке, учителя и медсестры нередко получают менее 12 тыс. грн в месяц.

Средний доход медицинских работников составляет около 18 тыс. грн., тогда как в сельском хозяйстве и среди административного персонала — около 20–21 тыс. грн.

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В Польше работники торговли, гостиничной и административной сферы обычно получают 4800–5500 злотых в месяц. Так что их зарплаты также часто не намного превышают установленный минимум.

Отдельно эксперт обращает внимание на ситуацию с соблюдением правил оплаты труда. В Польше требования по минимальной зарплате строго выполняются в формальном секторе. В Украине низкие официальные зарплаты нередко сочетаются с неформальной занятостью.

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