Где обменять изношенные, изъятые из оборота или поврежденные банкноты и монеты

Где обменять изношенные, изъятые из оборота или поврежденные банкноты и монеты

В Украине обмен изъятых из оборота монет и банкнот осуществляют бесплатно и без ограничений.

Украинцы могут обменять поврежденные и изъятые из оборота деньги в банках Украины. Услуга по обмену изъятых банкнот (до 2003 года) доступна до 30 сентября 2023 года.

Более подробно — материале ТСН.ua.

Как сообщает Национальный банк Украины, для обмена изношенных или поврежденных банкнот и монет необходимо обратиться в любой банк Украины или региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины.

Кассир банка должен без каких-либо ограничений принимать для обмена банкноты:

которые имеют признаки значительного износа или повреждения, потертости, загрязнения, отпечатки штампов, надрывы и надрезы, отверстия, оторванные края или углы;

сохранили целую часть площадью не менее 55% своей первоначальной площади;

разорваны (разрезаны) на две части, на которых сохранились оба одинаковых номера и серия, и общая площадь этих частей не менее чем 55% начальной площади банкноты.

Порядок обмена банкнот:

Банк или финансовое учреждение обязаны проверять признаки платежности и подлинности банкнот иностранной валюты с использованием оборудования для работы с наличными, что обеспечивает контроль ультрафиолетового, инфракрасного, магнитной защиты, а также визуальный контроль на свет, в отраженном свете и с увеличением не менее чем в 10 раз. Если банкноты иностранной валюты с незначительными повреждениями соответствуют установленным банком-эмитентом образцам и сохранили признаки платежности, они признаются платежными и должны приниматься.

Банкноты иностранной валюты, которые в процессе использования значительно износились или имеют значительные повреждения, принимаются в кассах уполномоченных банков, финансовых учреждений на инкассо. Принятые на инкассо банкноты направляются в иностранный банк-корреспондент, с которым заключено соответствующее соглашение, для осуществления обмена на новые банкноты. В случае сомнений в подлинности банкнот иностранной валюты банки должны изъять их и направить для проведения исследований в Национальный банк. Кроме этого, банк также должен принимать для проведения исследований сомнительные банкноты иностранной валюты по желанию предъявителя на основании заявления. Услуга предоставляется бесплатно. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, независимо от степени износа возвращаются инициатору исследования. Поддельные денежные знаки изымаются без возмещения их стоимости и передаются Национальной полиции Украины для проведения расследований.

Где обменять изъятые из обращения банкноты и монеты

С 1 октября 2020 года украинцы не могут использовать при расчетах наличными монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года. Эти денежные знаки перестали быть платежным средством и изъяты из наличного обращения.

До 30 сентября 2021 года монету 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно обменивать в любом банке и Национальном банке.

до 2003 года До 30 сентября 2022 года монеты 1, 2, 5 копеек можно обменять в Национальном банке и уполномоченных банках Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, УкрСиббанк.

можно обменять в Национальном банке и уполномоченных банках Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, УкрСиббанк. До 30 сентября 2023года монету 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно обменять в Национальном банке и уполномоченных банках Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, УкрСиббанк.

Напомним, уже в сентябре в Украине ожидают ряд изменений, которые давно обсуждают. ТСН.ua собрал информацию об основных новациях и изменениях, которые ожидают украинцев с 1 сентября 2021 года.

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