Где планируют взять деньги на повышение зарплат военным: есть два варианта

ВСУ / © ТСН

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Кабинет Министров Украины рассматривает два основных пути для наполнения бюджета, чтобы обеспечить и повысить выплаты военнослужащим.

Об этом для LIGA.net сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Два варианта, откуда возьмут деньги на выплаты военным

По словам народного депутата, первый вариант предполагает использование так называемого репарационного кредита. Эти средства планируется направить на финансирование оборонно-промышленного комплекса и закупку вооружения. Такой шаг позволит высвободить часть бюджетных денег, которые раньше закладывались на оружие, и перенаправить их на зарплаты военным.

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Вторым источником финансирования должна стать цифровизация оборонных закупок с привлечением блокчейн-технологий. Парламентарий убежден, что это повысит конкуренцию на торгах и, как следствие, снизит стоимость тендеров, сэкономив государственные средства.

Сами же военнослужащие называют вопрос повышения денежного довольствия критическим, в частности это касается должностей в тылу. В Офисе президента уверяют, что решение проблемы уже в процессе.

«Средства должны найти. Этим занимается Кабмин», — отметил собеседник издания в Офисе президента.

В то же время, военное руководство уже работает над обновлением системы доплат непосредственно для фронтовиков. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов подтвердил, что власти пересматривают некоторые надбавки за выполнение боевых задач. По его словам, изменения планируются, прежде всего, для военнослужащих первого эшелона, которые находятся непосредственно на передовой.

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Повышение зарплаты военным — последние новости

Напомним, Министерство обороны готовит масштабную реформу по увеличению зарплат для военных, а также установление конкретных сроков службы.

Команда Минобороны представляет нардепам концепцию реформы, которая предусматривает повышение зарплат на передовой до 400 тысяч гривен, внедрение двухлетних контрактов и увольнение для отдельных категорий защитников.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости.

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