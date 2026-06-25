Где получают самую высокую и низкую пенсию в Украине: рейтинг по регионам

Самая высокая средняя пенсия по Украине / © iStock

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В Украине средний размер пенсии вдвое превышает установленный прожиточный минимум. В каких областях украинцы получают самые высокие пенсии, а где выплаты — самые маленькие?

Об этом сообщает РБК-Украина.

Где в Украине получают самую высокую и самую низкую пенсию

Традиционно самые высокие пенсии у киевлян. Но самую маленькую среднюю пенсию получают жители Тернопольской области. По данным ПФУ, по состоянию на начало второго квартала текущего года динамика пенсионного обеспечения такова:

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По состоянию на 1 апреля 2026 года размер средней пенсии в Украине достиг 7236 гривен.

У киевлян наибольшая средняя пенсия выросла до 9863 гривен.

Наименьшая средняя пенсия у жителей Тернопольской области — они получают 5612 гривен.

В Пенсионном фонде ответили на запрос медиа и сообщили, что фиксируют стабильное повышение пенсий во всех регионах Украины.

«В то же время средняя пенсия в Украине продолжает расти. Еще 1 января 2026 года, по данным ПФУ, средняя пенсия по Тернопольской области составляла 5062,66 грн, а в Киеве — 8981,20 грн», — добавили в ПФУ.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

Напомним, в Украине разрыв между самой низкой и высокой пенсионными выплатами четко регламентирован законодательством и составляет ровно десять раз. Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

С 1 января 2026 года минимальная пенсия по возрасту равна прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность, и составляет 2595 гривен в месяц. Для получения этой суммы обязательным условием является страховой стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

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В то же время, законодательство ограничивает и максимальную пенсию, которая не может превышать десяти прожиточных минимумов — 25 950 гривен.

Оставшиеся без работы украинцы могут сохранить право на пенсию и накапливать страховой стаж путем самостоятельной уплаты добровольных взносов. Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, такая опция доступна гражданам от 16 лет, которые внесены в реестр застрахованных лиц и еще не получают пенсию.

Оформить Договор о добровольном участии можно дистанционно на веб-портале ПФУ с помощью КЭП, Дія.Підпис или GOV.ID. Также разрешается платить взносы за своих родственников.

Механизм достаточно гибок: один платеж покрывает один календарный месяц стажа после поступления средств на счет фонда. Чтобы месяц засчитали полностью, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового платежа 1902,34 гривны.

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