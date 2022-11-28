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Где снять наличные когда нет света: список автономных банкоматов, дежурных отделений

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Где снять наличные когда нет света: список автономных банкоматов, дежурных отделений

Где можно снять наличные деньги

Где можно снять наличные во время аварийных и плановых отключений света, читайте в материале ТСН.ua

Чтобы узнать, в каких дежурных отделениях можно снять наличные при выключении электроэнергии, можно воспользоваться картой, созданной Нацбанком Украины. Она показывает 760 дежурных отделений в Киеве и в 275 населенных пунктах по всей стране, работающих при отключении света. Кроме снятия наличных денег, здесь также можно получить другие финансовые услуги.

Карта очередных отделений банков / ©
Карта очередных отделений банков

Для удобства список отделений можно загрузить на телефон или компьютер по ссылке.

Снять наличные можно в банкоматах ПриватБанка, работающих независимо от отключений света.

Список отделений ПриватБанка, работающих автономно

Киев

  • 01001, г. Киев, ул. Владимира Сосюры, 5,
  • 01001, г. Киев, ул. Ковпака, 29,
  • 01001, г. Киев, ул. Бориспольская, 9,
  • 01133, г. Киев, ул. Мечникова, 10/2,
  • 01001, г. Киев, просп. Победы, 65,
  • 03055, г. Киев, просп. Победы, 27а,
  • 02232, г. Киев, просп. Владимира Маяковского, 26,
  • 02166, г. Киев, просп. Лесной, 23,
  • 04209, г. Киев, ул. Героев Днепра, 21,

Киевская область

  • 09117, Киевская обл., г. Белая Церковь, бульвар Александрийский, 70,
  • 07302, Киевская область, Вышгород, ул. Мазепы, 8,
  • 08134, Киевская обл., г. Вишневое, ул. Святошинская, 27-г,
  • 08700, Киевская обл., г. Обухов, ул. Киевская, 119

Днепр

  • 49000, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Европейская, 5,
  • 49101, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Херсонская, 26,
  • 49000, Днепропетровская обл., г. Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 72Б,
  • 49026, Днепропетровская обл., г. Днепр, просп. Слобожанский, 91,

Днепропетровская область

  • 51933, Днепропетровская обл., г. Каменское, просп. Свободы, 43,
  • 51200, Днепропетровская обл., г. Новомосковск, ул. Сучкова, 36,
  • 51412, Днепропетровская обл., г. Павлоград, ул. Озерная, 90,
  • 50099, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Немецка, 5,
  • 50065, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21.

Львов

  • 79049, Львовская обл., г. Львов, просп. Червоной Калины, 66А,
  • 79008, Львовская обл., г. Львов, ул. Лычаковская, 8,
  • 79008, Львовская обл., г. Львов, ул. Пекарская, 30,
  • 79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Вашингтона, 5-5а,
  • 79000, Львовская обл., г. Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95,
  • 79013, Львовская обл., г. Львов, ул. Генерала Чупрынки, 36,
  • 79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Гетьмана Мазепы, 25А,
  • 79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Шевченко, 358.

Львовская область

  • 82402, Львовская обл., г. Стрый, ул. Шевченко, 66,
  • 82200, Львовская обл., г. Трускавец, ул. Героев УПА, 2,
  • 80110, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Королева, 14а,
  • 80102, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Шашкевича, 9.

Одесса

  • 65014, Одесская обл., г. Одесса, ул. Успенская, 22А,
  • 65036, Одесская обл., г. Одесса, ул. Святослава Рихтера, 125/1,
  • 65029, Одесская обл., г. Одесса, ул. Садовая, 7,
  • 65069, Одесская обл., г. Одесса, ул. Семена Палия, 90/1,
  • 65000, Одесская обл., г. Одесса, ул. Семинарская, 26/28,
  • 65020, Одесская обл., г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а,
  • 65058, Одесская обл., г. Одесса, ул. Армейская, 8,
  • 65000, Одесская обл., г. Одесса, ул. Краснова, 8, кв. 604,
  • 65104, Одесская обл., г. Одесса, просп. Академика Глушко, 16,
  • 65000, Одесская обл., г. Одесса, взр. Фонтанская, 55.

Одесская область

  • 68600, Одесская обл., г. Измаил, ул. Тульчиановская, 53

Николаев

  • 54000, Николаевская обл., г. Николаев, просп. Центральный, 73

Харьков

  • 61001, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Богдана Хмельницкого, 32б,
  • 61202, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Ахсарова, 8,
  • 64703, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Валентиновская, 29б,

Харьковская область

  • 64207, Харьковская обл., г. Балаклея, пл. Казмирука, 11

Запорожье

  • 69000, Запорожская обл., г. Запорожье, пл. Инженерная, 1

Сумы

  • 40001, Сумская обл., г. Сумы, ул. Казацкий Вал, 1,
  • 40024, Сумская обл., г. Сумы, ул. Харьковская, 32,
  • 40030, Сумская обл., г. Сумы, ул. Горького, 5а,
  • 40020, Сумская обл., г. Сумы, просп. Курский, 111,
  • 40034, Сумская обл., г. Сумы, просп. Михаила Лушпы, 22/1.

Сумская область

  • 42000, Сумская обл., г. Ромны, ул. Соборная, 8.

Винница

  • 21001, Винницкая обл., г. Винница, ул. Замостенская, 25,
  • 21021, Винницкая обл., г. Винница, ул. Келецкая, 78а,
  • 21018, Винницкая обл., г. Винница, ул. Пирогова, 29.

Винницкая область

  • 23100, Винницкая обл., г. Жмеринка, ул. Центральная, 20,
  • 23603, Винницкая обл., г. Тульчин, ул. Леонтовича, 46.

Житомир

  • 10003, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Победы, 99,
  • 10000, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Ивана Кочерги, 6,
  • 10000, Житомирская обл., г. Житомир, просп. Мира, 21,
  • 10031, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Покровская, 125,
  • 10014, Житомирская обл., г. Житомир, просп. Соборная, 5/1.

Житомирская область

  • 13300, Житомирская обл., г. Бердичев, ул. Вячеслава Чорновола, 9,
  • 11500, Житомирская обл., г. Коростень, ул. Шевченко, 4,
  • 11601, Житомирская обл., г. Малин, пл. Соборная, 4,
  • 10000, Житомирская обл., г. Звягель, ул. Пушкина, 45.

Хмельницкий

  • 29017, Хмельницкая обл., г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/3,
  • 29013, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 19,
  • 29013, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 73

Хмельницкая область

  • 32300, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, ул. Соборная, 4,
  • 32307, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 34А,
  • 30000, Хмельницкая область, г. Славута, ул. Соборности, 17,
  • 30400, Хмельницкая обл., г. Шепетовка, ул. Судилковская, 1.

Кропивницкий

  • 25000, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Преображенская, 26/70,
  • 25006, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Преображенская, 2,

Кировоградская область

  • 26300, Кировоградская обл., г. Гайворон, ул. Большого Кобзаря, 14Б,
  • 28008, Кировоградская обл., г. Александрия, просп. Соборный, 87.

Черкассы

  • 18002, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Байды-Вишневецкого, 40,
  • 18003, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Вячеслава Чорновола, 122/41,
  • 18005, Черкасская обл., г. Черкассы, бульвар Шевченко, 305,
  • 18031, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Университетская, 33,
  • 18000, Черкасская обл., г. Черкассы, бульвар Шевченко, 150

Черкасская область

  • 20701, Черкасская обл., г. Смела, бульвар Графа О Бобринского, 9,
  • 20301, Черкасская обл., г. Умань, ул. Европейская, 1,
  • 20306, Черкасская обл., г. Умань, ул. Европейская, 52,
  • 20301, Черкасская обл., г. Умань, ул. Большая Фонтанная, 31а,
  • 19201, Черкасская обл., г. Жашков, ул. Соборная, 46,
  • 20202, Черкасская обл., г. Звенигородка, просп. Шевченко, 16,
  • 19701, Черкасская обл., г. Золотоноша, ул. Шевченко, 169а,
  • 19002, Черкасская обл., г. Канев, ул. Шевченко, 6,
  • 19400, Черкасская обл., г. Корсунь-Шевченковский, ул. Ленина, 27,
  • 19500, Черкасская обл., г. Городище, ул. Мира, 50.

Чернигов

  • 14000, Черниговская обл., г. Чернигов, ул. Борисоглебская, 6.

Черниговская область

  • 17500, Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Юрия Коптева, 37.

Черновцы

  • 58000, Черновицкая область, г. Черновцы, ул. Небесной Сотни, 14а,
  • 58001, Черновицкая обл., г. Черновцы, ул. Шкиля, 1.

Луцк

  • 43000, Волынская обл., г. Луцк, просп. Возрождение, 1,
  • 43025, Волынская обл., г. Луцк, ул. Степана Бандеры, 16.

Волынская область

  • 45008, Волынская область, г. Ковель, ул. Шевченко, 2б,
  • 45407, Волынская обл., г. Нововолынск, просп. Дружбы, 15

Ивано-Франковск

  • 76018, Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 15.

Ивано-Франковская область

  • 77303, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Пушкина, 8,
  • 78203, Ивано-Франковская обл., г. Коломыя, ул. Ивана Франко, 3.

Полтава

  • 36000, Полтавская обл., г. Полтава, ул. Соборности, 70А.

Полтавская область

  • 39803, Полтавская обл., г. Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 75,
  • 39600, Полтавская обл., г. Кременчуг, просп. Свободы, 19.

Тернополь

  • 46008, Тернопольская обл., г. Тернополь, ул. Шептицкого, 4а,
  • 46002, Тернопольская обл., г. Тернополь, просп. Степана Бандеры, 38.

Мукачево

  • 89600, Закарпатская обл., г. Мукачево, ул. Мудрого, 4-6.

Ровенская область

  • 35603, Ровенская обл., г. Дубно, ул. Даниила Галицкого, 11,
  • 35707, Ровенская обл., г. Здолбунов, ул. Богдана Хмельницкого, 11,
  • 34503, Ровенская обл., г. Сарны, ул. Белгородская, 9

Наличные можно снять во многих супермаркетах, аптеках и на АЗС. В супермаркетах можно получить сумму от 500 до 6 000 грн, для этого нужно приобрести какой-то товар и на кассе заявить, что вы хотите снять средства с карты.

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