Где снять наличные когда нет света: список автономных банкоматов, дежурных отделений

Где можно снять наличные во время аварийных и плановых отключений света, читайте в материале ТСН.ua

Чтобы узнать, в каких дежурных отделениях можно снять наличные при выключении электроэнергии, можно воспользоваться картой, созданной Нацбанком Украины. Она показывает 760 дежурных отделений в Киеве и в 275 населенных пунктах по всей стране, работающих при отключении света. Кроме снятия наличных денег, здесь также можно получить другие финансовые услуги.

Карта очередных отделений банков

Для удобства список отделений можно загрузить на телефон или компьютер по ссылке.

Снять наличные можно в банкоматах ПриватБанка, работающих независимо от отключений света.

Список отделений ПриватБанка, работающих автономно

Киев

01001, г. Киев, ул. Владимира Сосюры, 5,

01001, г. Киев, ул. Ковпака, 29,

01001, г. Киев, ул. Бориспольская, 9,

01133, г. Киев, ул. Мечникова, 10/2,

01001, г. Киев, просп. Победы, 65,

03055, г. Киев, просп. Победы, 27а,

02232, г. Киев, просп. Владимира Маяковского, 26,

02166, г. Киев, просп. Лесной, 23,

04209, г. Киев, ул. Героев Днепра, 21,

Киевская область

09117, Киевская обл., г. Белая Церковь, бульвар Александрийский, 70,

07302, Киевская область, Вышгород, ул. Мазепы, 8,

08134, Киевская обл., г. Вишневое, ул. Святошинская, 27-г,

08700, Киевская обл., г. Обухов, ул. Киевская, 119

Днепр

49000, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Европейская, 5,

49101, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Херсонская, 26,

49000, Днепропетровская обл., г. Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 72Б,

49026, Днепропетровская обл., г. Днепр, просп. Слобожанский, 91,

Днепропетровская область

51933, Днепропетровская обл., г. Каменское, просп. Свободы, 43,

51200, Днепропетровская обл., г. Новомосковск, ул. Сучкова, 36,

51412, Днепропетровская обл., г. Павлоград, ул. Озерная, 90,

50099, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Немецка, 5,

50065, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21.

Львов

79049, Львовская обл., г. Львов, просп. Червоной Калины, 66А,

79008, Львовская обл., г. Львов, ул. Лычаковская, 8,

79008, Львовская обл., г. Львов, ул. Пекарская, 30,

79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Вашингтона, 5-5а,

79000, Львовская обл., г. Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95,

79013, Львовская обл., г. Львов, ул. Генерала Чупрынки, 36,

79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Гетьмана Мазепы, 25А,

79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Шевченко, 358.

Львовская область

82402, Львовская обл., г. Стрый, ул. Шевченко, 66,

82200, Львовская обл., г. Трускавец, ул. Героев УПА, 2,

80110, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Королева, 14а,

80102, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Шашкевича, 9.

Одесса

65014, Одесская обл., г. Одесса, ул. Успенская, 22А,

65036, Одесская обл., г. Одесса, ул. Святослава Рихтера, 125/1,

65029, Одесская обл., г. Одесса, ул. Садовая, 7,

65069, Одесская обл., г. Одесса, ул. Семена Палия, 90/1,

65000, Одесская обл., г. Одесса, ул. Семинарская, 26/28,

65020, Одесская обл., г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а,

65058, Одесская обл., г. Одесса, ул. Армейская, 8,

65000, Одесская обл., г. Одесса, ул. Краснова, 8, кв. 604,

65104, Одесская обл., г. Одесса, просп. Академика Глушко, 16,

65000, Одесская обл., г. Одесса, взр. Фонтанская, 55.

Одесская область

68600, Одесская обл., г. Измаил, ул. Тульчиановская, 53

Николаев

54000, Николаевская обл., г. Николаев, просп. Центральный, 73

Харьков

61001, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Богдана Хмельницкого, 32б,

61202, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Ахсарова, 8,

64703, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Валентиновская, 29б,

Харьковская область

64207, Харьковская обл., г. Балаклея, пл. Казмирука, 11

Запорожье

69000, Запорожская обл., г. Запорожье, пл. Инженерная, 1

Сумы

40001, Сумская обл., г. Сумы, ул. Казацкий Вал, 1,

40024, Сумская обл., г. Сумы, ул. Харьковская, 32,

40030, Сумская обл., г. Сумы, ул. Горького, 5а,

40020, Сумская обл., г. Сумы, просп. Курский, 111,

40034, Сумская обл., г. Сумы, просп. Михаила Лушпы, 22/1.

Сумская область

42000, Сумская обл., г. Ромны, ул. Соборная, 8.

Винница

21001, Винницкая обл., г. Винница, ул. Замостенская, 25,

21021, Винницкая обл., г. Винница, ул. Келецкая, 78а,

21018, Винницкая обл., г. Винница, ул. Пирогова, 29.

Винницкая область

23100, Винницкая обл., г. Жмеринка, ул. Центральная, 20,

23603, Винницкая обл., г. Тульчин, ул. Леонтовича, 46.

Житомир

10003, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Победы, 99,

10000, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Ивана Кочерги, 6,

10000, Житомирская обл., г. Житомир, просп. Мира, 21,

10031, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Покровская, 125,

10014, Житомирская обл., г. Житомир, просп. Соборная, 5/1.

Житомирская область

13300, Житомирская обл., г. Бердичев, ул. Вячеслава Чорновола, 9,

11500, Житомирская обл., г. Коростень, ул. Шевченко, 4,

11601, Житомирская обл., г. Малин, пл. Соборная, 4,

10000, Житомирская обл., г. Звягель, ул. Пушкина, 45.

Хмельницкий

29017, Хмельницкая обл., г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/3,

29013, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 19,

29013, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 73

Хмельницкая область

32300, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, ул. Соборная, 4,

32307, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 34А,

30000, Хмельницкая область, г. Славута, ул. Соборности, 17,

30400, Хмельницкая обл., г. Шепетовка, ул. Судилковская, 1.

Кропивницкий

25000, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Преображенская, 26/70,

25006, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Преображенская, 2,

Кировоградская область

26300, Кировоградская обл., г. Гайворон, ул. Большого Кобзаря, 14Б,

28008, Кировоградская обл., г. Александрия, просп. Соборный, 87.

Черкассы

18002, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Байды-Вишневецкого, 40,

18003, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Вячеслава Чорновола, 122/41,

18005, Черкасская обл., г. Черкассы, бульвар Шевченко, 305,

18031, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Университетская, 33,

18000, Черкасская обл., г. Черкассы, бульвар Шевченко, 150

Черкасская область

20701, Черкасская обл., г. Смела, бульвар Графа О Бобринского, 9,

20301, Черкасская обл., г. Умань, ул. Европейская, 1,

20306, Черкасская обл., г. Умань, ул. Европейская, 52,

20301, Черкасская обл., г. Умань, ул. Большая Фонтанная, 31а,

19201, Черкасская обл., г. Жашков, ул. Соборная, 46,

20202, Черкасская обл., г. Звенигородка, просп. Шевченко, 16,

19701, Черкасская обл., г. Золотоноша, ул. Шевченко, 169а,

19002, Черкасская обл., г. Канев, ул. Шевченко, 6,

19400, Черкасская обл., г. Корсунь-Шевченковский, ул. Ленина, 27,

19500, Черкасская обл., г. Городище, ул. Мира, 50.

Чернигов

14000, Черниговская обл., г. Чернигов, ул. Борисоглебская, 6.

Черниговская область

17500, Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Юрия Коптева, 37.

Черновцы

58000, Черновицкая область, г. Черновцы, ул. Небесной Сотни, 14а,

58001, Черновицкая обл., г. Черновцы, ул. Шкиля, 1.

Луцк

43000, Волынская обл., г. Луцк, просп. Возрождение, 1,

43025, Волынская обл., г. Луцк, ул. Степана Бандеры, 16.

Волынская область

45008, Волынская область, г. Ковель, ул. Шевченко, 2б,

45407, Волынская обл., г. Нововолынск, просп. Дружбы, 15

Ивано-Франковск

76018, Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 15.

Ивано-Франковская область

77303, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Пушкина, 8,

78203, Ивано-Франковская обл., г. Коломыя, ул. Ивана Франко, 3.

Полтава

36000, Полтавская обл., г. Полтава, ул. Соборности, 70А.

Полтавская область

39803, Полтавская обл., г. Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 75,

39600, Полтавская обл., г. Кременчуг, просп. Свободы, 19.

Тернополь

46008, Тернопольская обл., г. Тернополь, ул. Шептицкого, 4а,

46002, Тернопольская обл., г. Тернополь, просп. Степана Бандеры, 38.

Мукачево

89600, Закарпатская обл., г. Мукачево, ул. Мудрого, 4-6.

Ровенская область

35603, Ровенская обл., г. Дубно, ул. Даниила Галицкого, 11,

35707, Ровенская обл., г. Здолбунов, ул. Богдана Хмельницкого, 11,

34503, Ровенская обл., г. Сарны, ул. Белгородская, 9

Наличные можно снять во многих супермаркетах, аптеках и на АЗС. В супермаркетах можно получить сумму от 500 до 6 000 грн, для этого нужно приобрести какой-то товар и на кассе заявить, что вы хотите снять средства с карты.

Читайте также: