- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
Где в Украине чиновники получают самые большие зарплаты - лидеры среди ведомств и регионов
НАПК и Миннационального единства возглавляют рейтинг зарплат руководителей госорганов Украины
Министерство финансов Украины обнародовало данные, проливающие свет на уровень оплаты труда в государственном секторе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Доходы руководителей
Анализ Минфина показал, что в августе текущего года средняя заработная плата государственных служащих достигла 61,6 тыс. грн. Это контрастирует с общенациональным средним доходом, который не превышает 19,8 тыс. грн.
Примечательно, что несмотря на рост средней зарплаты госслужащих на 8,6% по сравнению с прошлым годом (тогда показатель составлял 55,8 тыс. грн), это повышение не покрыло уровень инфляции за аналогичный период, который составил 13,2%.
На август 2025 года в Украине насчитывалось 495 руководителей государственных органов, чей среднемесячный доход составил 131,2 тыс. грн.
Топ-6 ведомств с самыми высокими зарплатами руководителей
Самые высокие месячные доходы среди руководителей ведомств зафиксированы у:
|
Учреждение
|
Средняя зарплата руководителя (тыс. грн)
|
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
|
366,6
|
Министерство национального единства
|
289,0
|
Фонд государственного имущества
|
284,6
|
Национальное агентство по управлению активами
|
255,9
|
Счетная палата
|
209,0
|
Антимонопольный комитет
|
201,8
Рейтинг средней оплаты труда в центральных органах власти
Средний уровень заработной платы для всего штата работников центральных органов власти (22,9 тыс. человек) также существенно отличается. В пятерку лидеров входят:
Антимонопольный комитет: более 97 тыс. грн
НАПК: около 97 тыс. грн
НКРЭКУ (Госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг): более 94 тыс. грн
Государственная таможенная служба: около 90 тыс. грн
Фонд госимущества: почти 90 тыс. грн
Также высокие показатели зафиксированы в Аппарате Верховной Рады (более 85 тыс. грн) и Секретариате Кабинета министров (почти 82 тыс. грн).
Херсонщина — региональный лидер
Среди областных военных администраций (ОВА) наибольшую среднюю заработную плату получают чиновники в Херсонской ОВА. Здесь средний доход штатного работника достигает 99,8 тыс. грн, а оплата труда руководящего состава составляет 257,4 тыс. грн.
Напомним, ранее мы писали о том, что официальная статистика зафиксировала снижение среднего заработка штатных работников в Украине в августе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем