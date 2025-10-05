Где в Украине чиновники получают самые большие зарплаты - лидеры среди ведомств и регионов

Деньги

Министерство финансов Украины обнародовало данные, проливающие свет на уровень оплаты труда в государственном секторе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Доходы руководителей

Анализ Минфина показал, что в августе текущего года средняя заработная плата государственных служащих достигла 61,6 тыс. грн. Это контрастирует с общенациональным средним доходом, который не превышает 19,8 тыс. грн.

Примечательно, что несмотря на рост средней зарплаты госслужащих на 8,6% по сравнению с прошлым годом (тогда показатель составлял 55,8 тыс. грн), это повышение не покрыло уровень инфляции за аналогичный период, который составил 13,2%.

На август 2025 года в Украине насчитывалось 495 руководителей государственных органов, чей среднемесячный доход составил 131,2 тыс. грн.

Топ-6 ведомств с самыми высокими зарплатами руководителей

Самые высокие месячные доходы среди руководителей ведомств зафиксированы у:

Учреждение Средняя зарплата руководителя (тыс. грн) Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 366,6 Министерство национального единства 289,0 Фонд государственного имущества 284,6 Национальное агентство по управлению активами 255,9 Счетная палата 209,0 Антимонопольный комитет 201,8

Рейтинг средней оплаты труда в центральных органах власти

Средний уровень заработной платы для всего штата работников центральных органов власти (22,9 тыс. человек) также существенно отличается. В пятерку лидеров входят:

Антимонопольный комитет: более 97 тыс. грн

НАПК: около 97 тыс. грн

НКРЭКУ (Госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг): более 94 тыс. грн

Государственная таможенная служба: около 90 тыс. грн

Фонд госимущества: почти 90 тыс. грн

Также высокие показатели зафиксированы в Аппарате Верховной Рады (более 85 тыс. грн) и Секретариате Кабинета министров (почти 82 тыс. грн).

Херсонщина — региональный лидер

Среди областных военных администраций (ОВА) наибольшую среднюю заработную плату получают чиновники в Херсонской ОВА. Здесь средний доход штатного работника достигает 99,8 тыс. грн, а оплата труда руководящего состава составляет 257,4 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что официальная статистика зафиксировала снижение среднего заработка штатных работников в Украине в августе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем