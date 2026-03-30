Где в Украине платят больше всего и кто зарабатывает 79 тысяч в месяц: данные Госстата
По данным Госстата, столица опережает другие регионы по уровню зарплат почти вдвое.
Госстат опубликовал свежую статистику о доходах украинцев. По итогам февраля 2026 года средняя заработная плата в стране достигла 28 321 грн, что на 1,2% больше, чем в январе.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:
45 651 грн — Киев
29 077 грн — Киевская обл.
Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:
20 083 грн — Кировоградская обл.
20 460 грн — Черновицкая обл.
Оплата труда по видам экономической деятельности:
самая высокая — информация и телекоммуникации: 78 941 грн
самая низкая — искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 грн.
Задолженность по выплате заработной платы на 1 марта составляет 3,5 млн грн.
