Где в Украине платят больше всего и кто зарабатывает 79 тысяч в месяц: данные Госстата

Где в Украине платят больше всего

Госстат опубликовал свежую статистику о доходах украинцев. По итогам февраля 2026 года средняя заработная плата в стране достигла 28 321 грн, что на 1,2% больше, чем в январе.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:

45 651 грн — Киев

29 077 грн — Киевская обл.

Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:

20 083 грн — Кировоградская обл.

20 460 грн — Черновицкая обл.

Оплата труда по видам экономической деятельности:

самая высокая — информация и телекоммуникации: 78 941 грн

самая низкая — искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 грн.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 марта составляет 3,5 млн грн.

