Где в Украине платят больше всего и кто зарабатывает 79 тысяч в месяц: данные Госстата

По данным Госстата, столица опережает другие регионы по уровню зарплат почти вдвое.

Дмитрий Гулийчук
Госстат опубликовал свежую статистику о доходах украинцев. По итогам февраля 2026 года средняя заработная плата в стране достигла 28 321 грн, что на 1,2% больше, чем в январе.

Регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:

  • 45 651 грн — Киев

  • 29 077 грн — Киевская обл.

Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:

  • 20 083 грн — Кировоградская обл.

  • 20 460 грн — Черновицкая обл.

Оплата труда по видам экономической деятельности:

  • самая высокая — информация и телекоммуникации: 78 941 грн

  • самая низкая — искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 грн.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 марта составляет 3,5 млн грн.

Напомним, что Кабмин согласовал три налоговых законопроекта, которые могут существенно изменить правила по уплате налогов для потребителей, малого бизнеса и онлайн-экономики.

