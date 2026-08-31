Где в Украине платят больше всего: названы регионы с самыми высокими зарплатами

Деньги / © УНИАН

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В разгар лета украинские заработные платы продемонстрировали очередной рост, однако пропасть между состоянием специалистов в разных отраслях и регионах продолжает поражать.

Об этом свидетельствует официальный отчет, обнародованный Государственной службой статистики Украины.

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Какая средняя заработная плата в Украине — данные за июль 2026 года

Согласно данным ведомства, общий показатель средней заработной платы по стране за июль 2026 составил 32 243 гривны. По сравнению с июнем, средняя зарплата украинцев выросла на 1,6%.

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Статистика свидетельствует о значительном дисбалансе как по географическому признаку, так и по профессиям. По уровню оплаты труда традиционно лидирует столица, а тройка самых богатых регионов выглядит следующим образом:

г. Киев — 49 463 грн;

Луганская область — 35 367 грн;

Киевская область — 33 268 грн.

Самые низкие средние доходы зафиксированы в двух областях: Черновицкой (23 354 грн) и Кировоградской (23 532 грн).

Кто в Украине зарабатывает больше всего?

Самая большая разница в доходах остается между разными профессиями. Больше всего получают работники сферы IT и телекоммуникаций — в среднем 78 716 гривен. Меньше всего зарабатывают педагоги, чей средний доход составляет 20 237 гривен.

Кроме того, Госстат зафиксировал существенные объемы невыплаченных средств. По состоянию на 1 августа 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 миллиарда гривен.

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Работа в Украине — последние новости

Напомним, в Украине сложилась уникальная ситуация: на фоне безработицы 75% компаний ощущают нехватку кадров.

Ранее мы писали, что в Украине из-за аномальной жары работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия труда. Впрочем, автоматическое уменьшение рабочих часов в законодательстве не предусмотрено — для этого необходимо официальное решение руководства предприятия.

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