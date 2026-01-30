Где в Украине платят больше всего: топ регионов и отраслей по уровню зарплат

Зарплата в Украине перевалила за 30 тысяч / © ТСН.ua

Реклама

Государственная служба статистики обнародовала обновленные данные по уровню оплаты труда в Украине за декабрь 2025 года. Согласно отчету, показатели продемонстрировали стремительный рост в конце года.

Об этом сообщает Госстат в Facebook.

Резкий скачок доходов

Средняя заработная плата в Украине по итогам декабря составила 30 926 грн. Это на 13,8% больше, чем в ноябре 2025 года. Такой рост может быть связан с традиционными перерасчетами и выплатами годовых премий и бонусов.

Реклама

Региональные лидеры и аутсайдеры

География выплат показывает существенный разрыв между столицей и регионами. Интересен тот факт, что второе место по уровню зарплат занимает Луганская область (вероятно, из-за высоких выплат в военном секторе и критической инфраструктуре).

Самые высокие зарплаты:

Киев: 48 449 грн

Луганская обл.: 45 160 грн

Киевская обл.: 31 200 грн

Самые низкие зарплаты:

Кировоградская обл.: 22 110 грн

Черновицкая обл.: 22 450 грн

Черниговская обл.: 22 752 грн

Где платят больше всего по профессиям?

Отраслевой разрез показывает, что наиболее прибыльной областью остается ИТ-сектор, где зарплаты в несколько раз превышают средние по стране.

Реклама

Самая богатая отрасль: информация и телекоммуникации — 74 981 грн .

Самая бедная отрасль: сфера творчества, искусства и развлечений — 17 766 грн.

Новые данные Госстата / © Государственная служба статистики Украины

Новые данные Госстата / © Государственная служба статистики Украины

Ситуация с долгами

Несмотря на общий рост зарплат, в стране сохраняется проблема выплат. По состоянию на 1 января 2026 суммарная задолженность по выплате заработной платы составляет 3,6 млрд грн.

Напомним, война повлекла за собой дефицит рабочей силы в Украине. Украинская экономика находится под давлением из-за резкого сокращения кадровых ресурсов, что одновременно влияет как на оборонный сектор, так и на гражданские отрасли.