Где в Украине платят больше всего: топ регионов и отраслей по уровню зарплат
По последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине составила почти 31 тысячу гривен.
Государственная служба статистики обнародовала обновленные данные по уровню оплаты труда в Украине за декабрь 2025 года. Согласно отчету, показатели продемонстрировали стремительный рост в конце года.
Об этом сообщает Госстат в Facebook.
Резкий скачок доходов
Средняя заработная плата в Украине по итогам декабря составила 30 926 грн. Это на 13,8% больше, чем в ноябре 2025 года. Такой рост может быть связан с традиционными перерасчетами и выплатами годовых премий и бонусов.
Региональные лидеры и аутсайдеры
География выплат показывает существенный разрыв между столицей и регионами. Интересен тот факт, что второе место по уровню зарплат занимает Луганская область (вероятно, из-за высоких выплат в военном секторе и критической инфраструктуре).
Самые высокие зарплаты:
Киев: 48 449 грн
Луганская обл.: 45 160 грн
Киевская обл.: 31 200 грн
Самые низкие зарплаты:
Кировоградская обл.: 22 110 грн
Черновицкая обл.: 22 450 грн
Черниговская обл.: 22 752 грн
Где платят больше всего по профессиям?
Отраслевой разрез показывает, что наиболее прибыльной областью остается ИТ-сектор, где зарплаты в несколько раз превышают средние по стране.
Самая богатая отрасль: информация и телекоммуникации — 74 981 грн.
Самая бедная отрасль: сфера творчества, искусства и развлечений — 17 766 грн.
Ситуация с долгами
Несмотря на общий рост зарплат, в стране сохраняется проблема выплат. По состоянию на 1 января 2026 суммарная задолженность по выплате заработной платы составляет 3,6 млрд грн.
Напомним, война повлекла за собой дефицит рабочей силы в Украине. Украинская экономика находится под давлением из-за резкого сокращения кадровых ресурсов, что одновременно влияет как на оборонный сектор, так и на гражданские отрасли.