Где в Украине самые дорогие квартиры: цены на аренду и покупку по регионам

Украинский рынок недвижимости демонстрирует устойчивое восстановление после полномасштабного вторжения. Самые дорогие квартиры на вторичном рынке фиксируются в Киеве, а самая высокая аренда жилья — в Ужгороде.

Об этом сообщает NV со ссылкой на данные аналитической платформы ЛУН.

После начала полномасштабного вторжения в Украине в эксплуатацию сдали около 222 тыс. новых квартир, больше всего из них — в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Новостройки и динамика продаж

По состоянию на октябрь 2025 года квартиры продаются в 1500 жилых комплексах по всей стране. Наибольшая доля предложений приходится на:

Киевскую область — 409 проектов (27%),

Львовскую — 259 (17%),

Одесскую — 114 (8%).

С января по октябрь 2025 года стартовали продажи в 174 новых ЖК, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост наблюдался в:

Киеве и области — +61% (37 новых ЖК),

Львовской области — +24% (52 новых ЖК).

С момента полномасштабного вторжения наиболее существенно увеличились объемы продаж квартир в новостройках во Львовской (+24%), Киевской (+18%), Ивано-Франковской (+15%), Закарпатской (+9%) и Тернопольской (+5%) областях.

Строительство и ввод в эксплуатацию квартир

Со второго квартала 2022 года до второго квартала 2025 года в Украине официально введено в эксплуатацию около 222 тыс. квартир.

Больше всего новостроек сдали в:

Киевской области — 84,9 тыс. квартир,

Львовской — 27,7 тыс.,

Одесской — 24,3 тыс.

Всего из всех строительных очередей, запланированных к сдаче в этот период, 43% (1366 очередей) были завершены и введены в эксплуатацию, тогда как 57% (1848 очередей) остаются несданными.

Как изменились цены на квартиры в новостройках

С февраля 2022 по октябрь 2025 года цены на квартиры в новостройках больше всего выросли в:

Ивано-Франковске — на 70%,

Ровно — на 54%,

Ужгороде — на 47%.

Только за 2025 год больше всего подорожали квартиры в:

Ровно — на 19%,

Тернополе и Одессе — на 15%,

Хмельницком — на 13%.

Количество проектов доходной (инвестиционной) недвижимости также выросло, особенно в:

Ивано-Франковской области — +57%,

Львовской — +20%,

Закарпатской — +9%.

Цены на квартиры на вторичном рынке

На вторичном рынке в сентябре 2025 года самые дорогие однокомнатные квартиры продавались в.:

Киеве — 65 тыс. долл,

Львове — 64,5 тыс. долл,

Ужгороде — 59,2 тыс. долл,

Черновцах — 55 тыс. долл,

Ровно — 52 тыс. долл.

В среднем квартира в Киеве на «вторичке» продавалась за 47 дней, тогда как в январе — за 78 дней.

По подсчетам ЛУН, чтобы приобрести квартиру в столице, нужно откладывать среднюю зарплату в течение 7,5 года. Для сравнения: в сентябре 2023 года этот показатель составлял 9,8 года.

Стоимость аренды квартир

Самая высокая стоимость аренды однокомнатных квартир в августе 2025 года зафиксирована в:

Ужгороде — 20,8 тыс. грн/месяц,

Львове — 18,7 тыс. грн,

Киеве — 18 тыс. грн,

Ивано-Франковске — 15,4 тыс. грн.

Таким образом, самая дорогая аренда — в Ужгороде, тогда как жилье с самой высокой стоимостью продажи — в Киеве.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в Украине стоимость аренды жилья подскочила почти наполовину в некоторых регионах из-за внутренней миграции и сезонных факторов. Самая дорогая аренда зафиксирована в Ужгороде (21,1 тыс. грн за однокомнатную), но самый резкий скачок цен — в Одессе (+63% до 13 тыс. грн). Самые низкие цены остаются в Харькове (около 4000 грн).