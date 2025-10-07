- Дата публикации
Где в Украине самые дорогие квартиры: цены на аренду и покупку по регионам
Ужгород обогнал столицу по стоимости аренды жилья. Новые данные ЛУН показывают, что западные регионы остаются наиболее динамичными.
Украинский рынок недвижимости демонстрирует устойчивое восстановление после полномасштабного вторжения. Самые дорогие квартиры на вторичном рынке фиксируются в Киеве, а самая высокая аренда жилья — в Ужгороде.
Об этом сообщает NV со ссылкой на данные аналитической платформы ЛУН.
После начала полномасштабного вторжения в Украине в эксплуатацию сдали около 222 тыс. новых квартир, больше всего из них — в Киевской, Львовской и Одесской областях.
Новостройки и динамика продаж
По состоянию на октябрь 2025 года квартиры продаются в 1500 жилых комплексах по всей стране. Наибольшая доля предложений приходится на:
Киевскую область — 409 проектов (27%),
Львовскую — 259 (17%),
Одесскую — 114 (8%).
С января по октябрь 2025 года стартовали продажи в 174 новых ЖК, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольший рост наблюдался в:
Киеве и области — +61% (37 новых ЖК),
Львовской области — +24% (52 новых ЖК).
С момента полномасштабного вторжения наиболее существенно увеличились объемы продаж квартир в новостройках во Львовской (+24%), Киевской (+18%), Ивано-Франковской (+15%), Закарпатской (+9%) и Тернопольской (+5%) областях.
Строительство и ввод в эксплуатацию квартир
Со второго квартала 2022 года до второго квартала 2025 года в Украине официально введено в эксплуатацию около 222 тыс. квартир.
Больше всего новостроек сдали в:
Киевской области — 84,9 тыс. квартир,
Львовской — 27,7 тыс.,
Одесской — 24,3 тыс.
Всего из всех строительных очередей, запланированных к сдаче в этот период, 43% (1366 очередей) были завершены и введены в эксплуатацию, тогда как 57% (1848 очередей) остаются несданными.
Как изменились цены на квартиры в новостройках
С февраля 2022 по октябрь 2025 года цены на квартиры в новостройках больше всего выросли в:
Ивано-Франковске — на 70%,
Ровно — на 54%,
Ужгороде — на 47%.
Только за 2025 год больше всего подорожали квартиры в:
Ровно — на 19%,
Тернополе и Одессе — на 15%,
Хмельницком — на 13%.
Количество проектов доходной (инвестиционной) недвижимости также выросло, особенно в:
Ивано-Франковской области — +57%,
Львовской — +20%,
Закарпатской — +9%.
Цены на квартиры на вторичном рынке
На вторичном рынке в сентябре 2025 года самые дорогие однокомнатные квартиры продавались в.:
Киеве — 65 тыс. долл,
Львове — 64,5 тыс. долл,
Ужгороде — 59,2 тыс. долл,
Черновцах — 55 тыс. долл,
Ровно — 52 тыс. долл.
В среднем квартира в Киеве на «вторичке» продавалась за 47 дней, тогда как в январе — за 78 дней.
По подсчетам ЛУН, чтобы приобрести квартиру в столице, нужно откладывать среднюю зарплату в течение 7,5 года. Для сравнения: в сентябре 2023 года этот показатель составлял 9,8 года.
Стоимость аренды квартир
Самая высокая стоимость аренды однокомнатных квартир в августе 2025 года зафиксирована в:
Ужгороде — 20,8 тыс. грн/месяц,
Львове — 18,7 тыс. грн,
Киеве — 18 тыс. грн,
Ивано-Франковске — 15,4 тыс. грн.
Таким образом, самая дорогая аренда — в Ужгороде, тогда как жилье с самой высокой стоимостью продажи — в Киеве.
Напомним, в сентябре сообщалось, что в Украине стоимость аренды жилья подскочила почти наполовину в некоторых регионах из-за внутренней миграции и сезонных факторов. Самая дорогая аренда зафиксирована в Ужгороде (21,1 тыс. грн за однокомнатную), но самый резкий скачок цен — в Одессе (+63% до 13 тыс. грн). Самые низкие цены остаются в Харькове (около 4000 грн).