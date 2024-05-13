Где возьмут деньги для повышения выплат военным: в Верховной Раде объяснили

В Верховной Раде рассматривают возможность повышения выплат военным до 170 тысяч гривен.

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне и разведке Александр Федиенко объяснил, откуда возьмут деньги на выплаты военным.

"Можем говорить о таких изменениях как денежное довольствие. Теперь бойцы на линии боевого столкновения будут получать не 100, а 170 тысяч гривен. Я не являюсь министром экономики. Я понимаю, что у нас бюджет и "недобюджет". Но каждое принятие таких норм соглашается с Министерством финансов. Я думаю, что, скорее всего, это будет за счет других выплат", - сказал он.

Напомним, 11 апреля, когда Верховная Рада приняла обновленный закон о мобилизации, депутаты проголосовали и за другие важные решения. В частности, они обязали правительство разработать закон о демобилизации военных (соответствующие нормы убрали из проекта о мобилизации по просьбе Генштаба), а также принять постановление о выплате ежемесячного вознаграждения военным на фронте в размере 70 тысяч грн.

На следующий день премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался: "Мы установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии".

Поскольку вознаграждение в размере 70 тысяч грн ввели посреди года, то его не было в законе о государственном бюджете. Для того, чтобы военнослужащим начисляли эти средства, правительству нужно внести соответствующие изменения в смету.

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