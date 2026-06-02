Где выгоднее заправиться сегодня: цены на топливо 2 июня

2 июня цены на топливо в Украине остались без изменений. Тенденция сохраняется та же — самое дорогое топливо предлагают АЗС «Окко», «WOG» и «Socar». Самый дешевый бензин можно приобрести в сетях «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».

«Главком».

Цены на топливо 2 июня: сколько стоит бензин и дизель

Украинские АЗС решили не менять вчерашние цены и предлагают в среднем А-95 по 76,70 грн/л, а дизель — по 86,84 грн/л.

«UPG» : А95 — 76,40 грн, А95+ — 78,40 грн, ДТ — 84,26 грн, ДТ+ — 86,90 грн, А100 — 84,90 грн, Газ — 45,90 грн.

«OKKO» : А95 — 79,90 грн, А95 + — 82,90 грн, ДТ — 88,90 грн, ДТ+ — 91,90 грн, А100 — 89,90 грн, Газ — 47,90 грн.

«WOG» : А95 — 79,90 грн, А95 + — 82,90 грн, ДТ — 88,90 грн, ДТ+ — 91,90 грн, А100 — 89,90 грн, Газ — 47,90 грн.

«KLO» : А95 — 73,90 грн, А95+ — 81,70 грн, ДТ — 86,40 грн, А92 — 70,9 грн, Газ — 46,50 грн.

«SOCAR» : А95 — 79,90 грн, А95 + — 83,90 грн, ДТ — 88,90 грн, ДТ+ — 91,90 грн, А100 — 89,90 грн, Газ — 47,90 грн.

«UKRNAFTA» : А95 — 74,90 грн, А95 + — 74,90 грн, ДТ — 85,90 грн, ДТ+ — 88,90 грн, А92 — 69,90 грн, Газ — 45,90 грн.

«БРСМ-нафта»: А95 — 73,99 грн, ДТ — 81,99 грн, Газ — 44,99 грн.

Какая скорость экономит топливо

На фоне высоких цен на топливо эксперты и профильные институты дорожного движения определили оптимальный режим вождения для экономии. «Золотым числом» названа скорость в пределах 90–100 км/ч, при которой двигатель работает с высокой термодинамической эффективностью.

Из-за аэродинамического сопротивления превышение этого предела существенно увеличивает затраты: движение на скорости 110 км/ч повышает потребление топлива на 9%, а на 120 км/ч уже на 30% по сравнению с ездой на 90 км/ч.

В то же время, специалисты отмечают, что экономия не должна вредить безопасности, поэтому слишком медленное движение на скоростных автомагистралях не рекомендуется.

Кроме скорости, для уменьшения затрат советуют обращать внимание на работу коробки передач и обороты двигателя. Рекомендуется как можно раньше переходить на более высокие передачи (еще до достижения 50 км/ч), поскольку низкие передачи требуются преимущественно для старта или подъемов.

Большинство современных двигателей работает наиболее эффективно в диапазоне от 1500 до 3000 оборотов в минуту. Для дальних поездок водителям также советуют включать круиз-контроль, который помогает поддерживать стабильный темп и избегать постоянных колебаний скорости.

