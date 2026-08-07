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Где заправиться дороже, а где дешевле: свежие цены на горючее в Украине 7 августа
Рынок горючего в Украине демонстрирует стабильность: цены на бензин, дизель и автогаз не изменились.
Ведущие сети АЗС в Украине 7 августа обновили стоимость топлива, которая пока остается стабильной по сравнению с предыдущим днем. Средняя цена бензина А-95 на заправках держится на уровне 81,67 грн за литр, в то время как дизтопливо стоит около 91,56 грн.
Об этом сообщает «Главком».
По сравнению с предыдущими сутками стоимость горючего на украинских АЗС не изменилась.
Самые высокие цены на топливо фиксируются в сетях ОККО, WOG и Socar. В то же время, самые выгодные предложения по-прежнему доступны на заправках «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Цены на топливо сегодня, 7 августа 2026 года
UPG
А95: 79,90
А95+: 81,90
ГП: 90,90
ДТ+: 92,90
А100: 88,90
А92:
Газ: 42,90
OKKO
А95: 82,90
А95+: 85,90
ГП: 93,90
ДТ+: 96,90
А100: 92,90
А92:
Газ: 43,90
WOG
А95: 83,50
А95+: 85,90
ГП: 93,80
ДТ+: 96,80
А100: 92,90
А92:
Газ: 44,50
KLO
А95: 81,10
А95+: 83,20
ГП: 93,90
ДТ+: 96,60
А100: 90,20
А92: 78,90
Газ: 44,90
SOCAR
А95: 85,40
А95+: 88,40
ГП: 95,90
ДТ+: 98,90
А100: 95,40
А92:
Газ: 43,90
«Укрнафта»
А95: 79,90
А95+: 82,90
ГП: 89,90
ДТ+: 91,90
А100:
А92: 77,90
Газ: 42,90
«БРСМ-Нафта»
А95: 79,63
А95+:
ГП: 91,04
ДП+:
А100:
А92:
Газ: 41,39
Кстати, по данным аналитика Александра Сиренко, реальная цена горючего в Украине сейчас составляет до 80 грн за бензин и до 83 грн за дизель. Если нынешняя благоприятная ситуация на европейском рынке сохранится еще несколько дней, цены в Украине начнут снижаться уже в ближайшую неделю и вернутся к уровню июня.