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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Где заправиться дороже, а где дешевле: свежие цены на горючее в Украине 7 августа

Рынок горючего в Украине демонстрирует стабильность: цены на бензин, дизель и автогаз не изменились.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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АЗС

АЗС / © Associated Press

Ведущие сети АЗС в Украине 7 августа обновили стоимость топлива, которая пока остается стабильной по сравнению с предыдущим днем. Средняя цена бензина А-95 на заправках держится на уровне 81,67 грн за литр, в то время как дизтопливо стоит около 91,56 грн.

Об этом сообщает «Главком».

По сравнению с предыдущими сутками стоимость горючего на украинских АЗС не изменилась.

Самые высокие цены на топливо фиксируются в сетях ОККО, WOG и Socar. В то же время, самые выгодные предложения по-прежнему доступны на заправках «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо сегодня, 7 августа 2026 года

UPG

  • А95: 79,90

  • А95+: 81,90

  • ГП: 90,90

  • ДТ+: 92,90

  • А100: 88,90

  • А92:

  • Газ: 42,90

OKKO

  • А95: 82,90

  • А95+: 85,90

  • ГП: 93,90

  • ДТ+: 96,90

  • А100: 92,90

  • А92:

  • Газ: 43,90

WOG

  • А95: 83,50

  • А95+: 85,90

  • ГП: 93,80

  • ДТ+: 96,80

  • А100: 92,90

  • А92:

  • Газ: 44,50

KLO

  • А95: 81,10

  • А95+: 83,20

  • ГП: 93,90

  • ДТ+: 96,60

  • А100: 90,20

  • А92: 78,90

  • Газ: 44,90

SOCAR

  • А95: 85,40

  • А95+: 88,40

  • ГП: 95,90

  • ДТ+: 98,90

  • А100: 95,40

  • А92:

  • Газ: 43,90

«Укрнафта»

  • А95: 79,90

  • А95+: 82,90

  • ГП: 89,90

  • ДТ+: 91,90

  • А100:

  • А92: 77,90

  • Газ: 42,90

«БРСМ-Нафта»

  • А95: 79,63

  • А95+:

  • ГП: 91,04

  • ДП+:

  • А100:

  • А92:

  • Газ: 41,39

Кстати, по данным аналитика Александра Сиренко, реальная цена горючего в Украине сейчас составляет до 80 грн за бензин и до 83 грн за дизель. Если нынешняя благоприятная ситуация на европейском рынке сохранится еще несколько дней, цены в Украине начнут снижаться уже в ближайшую неделю и вернутся к уровню июня.

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