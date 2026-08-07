Где заправиться дороже, а где дешевле: свежие цены на горючее в Украине 7 августа

АЗС / © Associated Press

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Ведущие сети АЗС в Украине 7 августа обновили стоимость топлива, которая пока остается стабильной по сравнению с предыдущим днем. Средняя цена бензина А-95 на заправках держится на уровне 81,67 грн за литр, в то время как дизтопливо стоит около 91,56 грн.

Об этом сообщает «Главком».

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По сравнению с предыдущими сутками стоимость горючего на украинских АЗС не изменилась.

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Самые высокие цены на топливо фиксируются в сетях ОККО, WOG и Socar. В то же время, самые выгодные предложения по-прежнему доступны на заправках «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо сегодня, 7 августа 2026 года

UPG

А95: 79,90

А95+: 81,90

ГП: 90,90

ДТ+: 92,90

А100: 88,90

А92:

Газ: 42,90

OKKO

А95: 82,90

А95+: 85,90

ГП: 93,90

ДТ+: 96,90

А100: 92,90

А92:

Газ: 43,90

WOG

А95: 83,50

А95+: 85,90

ГП: 93,80

ДТ+: 96,80

А100: 92,90

А92:

Газ: 44,50

KLO

А95: 81,10

А95+: 83,20

ГП: 93,90

ДТ+: 96,60

А100: 90,20

А92: 78,90

Газ: 44,90

SOCAR

А95: 85,40

А95+: 88,40

ГП: 95,90

ДТ+: 98,90

А100: 95,40

А92:

Газ: 43,90

«Укрнафта»

А95: 79,90

А95+: 82,90

ГП: 89,90

ДТ+: 91,90

А100:

А92: 77,90

Газ: 42,90

«БРСМ-Нафта»

А95: 79,63

А95+:

ГП: 91,04

ДП+:

А100:

А92:

Газ: 41,39

Кстати, по данным аналитика Александра Сиренко, реальная цена горючего в Украине сейчас составляет до 80 грн за бензин и до 83 грн за дизель. Если нынешняя благоприятная ситуация на европейском рынке сохранится еще несколько дней, цены в Украине начнут снижаться уже в ближайшую неделю и вернутся к уровню июня.

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