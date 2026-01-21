Гендиректор ДТЭК назвал причины, почему эта зима стала самой сложной для энергосистемы

Реклама

Об этом он рассказал американскому изданию Politico.

"Они применяют все, что имеют, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру - баллистические и крылатые ракеты, а также все типы дронов", - сказал он.

Тимченко добавил, что эта зима отличается от предыдущих. Кроме использования разнообразного оружия ситуацию усложняют постоянные атаки по электростанциям и подстанциям, из-за чего их становится сложнее чинить.

Реклама

Ранее Тимченко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе призвал мир помочь украинской энергосистеме после последней атаки России 20 января.