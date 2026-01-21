ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Гендиректор ДТЭК назвал причины, почему эта зима стала самой сложной для энергосистемы

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко рассказал, чем эта зима отличается от предыдущих.

Гендиректор ДТЭК назвал причины, почему эта зима стала самой сложной для энергосистемы

Об этом он рассказал американскому изданию Politico.

"Они применяют все, что имеют, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру - баллистические и крылатые ракеты, а также все типы дронов", - сказал он.

Тимченко добавил, что эта зима отличается от предыдущих. Кроме использования разнообразного оружия ситуацию усложняют постоянные атаки по электростанциям и подстанциям, из-за чего их становится сложнее чинить.

Ранее Тимченко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе призвал мир помочь украинской энергосистеме после последней атаки России 20 января.

Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie