Гендиректор ДТЭК Тимченко на конференции в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами помощь энергосистеме Украины

Об этом он заявил на своей странице в LinkedIn.

«Я разговаривал с лидерами по неотложным энергетическим потребностям Украины. Защита энергетической инфраструктуры с помощью усиленного оружия противовоздушной обороны и поддержка немедленного энергообеспечения украинских домов мобильными генераторами и оборудованием для ремонта поврежденных электростанций и сети», заявил он.

Тимченко подчеркнул, что Европа должна учиться на энергетической войне в Украине и усиливать свою энергетическую безопасность.

«Защита этой инфраструктуры жизненно важна для национальной безопасности, поэтому инвестиции в проверенные в боях децентрализованные энергетические системы никогда не были такими насущными», - подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Максим Тимченко призвал мировое сообщество помочь в восстановлении поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры.