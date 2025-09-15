Гендиректор ДТЭК Тимченко проверил подготовку шахт к зиме в прифронтовых регионах

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко побывал на предприятиях Днепропетровской области. В ходе рабочей поездки он ознакомился с работой шахты в прифронтовом регионе, встретился с работниками и провел теплый разговор с ветеранами российско-украинской войны», - говорится в нем.

Отмечается, что во время своего визита Тимченко посетил ключевые производственные объекты на шахте. Он осмотрел вентилятор главного проветривания, полностью обновленный в 2023-2024 годах. Еще Тимченко ознакомился с реализуемым проектом солнечной электрогенерирующей установки, которая дает альтернативный источник питания.

Реклама

Кроме того, на шахте планируется установка установки для когенерации шахтного метана, выделяемого при добыче угля. Она позволит снизить выбросы метана в атмосферу до 8 тыс. тонн в год, что равняется 223 тыс. тонн в эквиваленте CO2.

«Я всегда подчеркиваю: ДТЭК начинался с угля, а сегодня мы уже стали ведущей энергетической компанией Украины, известной далеко за ее пределами. Поэтому угледобыча и дальше остается фундаментом как для нашей компании, так и для государства в целом. Искренне благодарю каждого из вас за вклад в энергетическую независимость страны, который вы делаете своей ежедневной работой», — подчеркнул Тимченко.

Напомним, в январе-июне 2025 года ДТЭК Рината Ахметова направил 6,9 млрд гривен в подготовку теплоэлектростанций и шахт к прохождению следующего отопительного сезона.