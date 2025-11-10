ТСН в социальных сетях

Гендиректор ДТЭК Тимченко встретился с министром энергетики США Райтом

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко встретился с министром энергетики США Крисом Райтом, говорится в его сообщении в LinkedIn.

«Россия угрожает безопасности Европы не только из-за вооруженной агрессии, но и из-за зависимости континента от российского газа. На встречах в Афинах на этой неделе США и Европа совместно работают над тем, чтобы навсегда устранить эту угрозу», – сказал он.

В частности, Тимченко встретился с министром энергетики США Крисом Райтом и министром энергетики Литвы Зигимантасом Вайчунасом.

«В первый день полномасштабного вторжения в 2022 году мы разорвали связи с электросетями россии и беларуси и больше не получали от них ни одного электрона. Моя большая надежда на 2026 год – увидеть четкую цель по последней молекуле российского газа, поступающего в Европу», - заявил Тимченко.

Ранее Тимченко вошел в Топ-100 мировых лидеров по климатической трансформации.

