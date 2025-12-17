Реклама

Такое мнение высказал генеральный директор Интерпайп Лука Занотти во время прошедшей на днях в Берлине бизнес-панели 8-го Немецко-украинского экономического форума.

Как отметила пресс-служба компании, к дискуссии также присоединились федеральное министерство экономики и энергетики Германии Екатерина Райхе и министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев. Они обсудили перспективы украинской экономики, сосредоточившись на европейской интеграции и том, как Европа может поддержать производственный, энергетический и высокотехнологичный секторы.

«Украинские металлурги продемонстрировали чрезвычайную стойкость, которая является отличительной чертой украинского народа. Впрочем, чтобы развиваться и стать одним из двигателей восстановления, Украине необходима плавная и быстрая интеграция в Европу и согласованная энергетическая политика. Также важно обеспечить на украинском рынке равные условия конкуренции с Китаем и устранить проблему дефицита рабочей силы. В этом контексте, по моему мнению, промышленность может играть важную роль в реинтеграции демобилизованных ветеранов в гражданскую жизнь», - отметил Занотти.

Во время форума представители немецкого и украинского бизнеса вместе с чиновниками обеих стран обсудили возможности двустороннего сотрудничества. Среди ключевых тем были устойчивость, роль частного сектора в восстановлении Украины, трансформация оборонной промышленности, а также перспективные направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.