Гендиректор "Интерпайпа" объяснил цель покупки трубного завода в Румынии

Реклама

Об этом сообщил генеральный директор компании Лука Занотти в интервью специализированному металлургическому изданию "Металл Эксперт".

"Во-первых, румынский завод идеально сочетается с нашим сталеплавильным бизнесом, поскольку у "Интерпайпа" есть недозагруженные мощности по производству стали в Украине. Этот потенциал можно использовать для обеспечения работы трубопрокатного оборудования в Румынии", - сказал он.

Вторая причина, по его словам, связана с дестабилизацией мировой торговли, на фоне которой требуется больше гибкости производства, то есть присутствия в разных географических регионах для удовлетворения запросов клиентов.

Реклама

"Очевидно, что это наш первый шаг в Европе. Сейчас много разговоров о членстве Украины в Европейском союзе, а "Интерпайп" этим первым шагом уже находится в Европе. И не в последнюю очередь это "запасной" вариант, если у нас возникнут проблемы в Украине", - подчеркнул гендиректор.

Лука Занотти также сообщил, что "Интерпайп" уже возобновил производство на Interpipe Roman. "Мы получили контроль над заводом, к сожалению, без запасов полуфабрикатов на складах. Нам нужно было время на доставку заготовки, и мы возобновили производство 14 апреля", - сказал он.

Кроме того, гендиректор подчеркнул, что "Интерпайп" не намерен перемещать производство или сокращать объемы выпуска трубной продукции на заводах в Украине в пользу Interpipe Roman.

По его словам, Интерпайп разработал рациональный инвестиционный план румынского завода с учетом информации, полученной во время его due diligence. "Идея заключается в его модернизации к лучшим доступным практикам, которые используются в нашей производственной базе. Мы уже видим некоторые перспективы для точечных улучшений, которые принесут пользу в краткосрочной перспективе. На таком раннем этапе владения заводом мы сконцентрированы на оптимизации имеющегося оборудования. Нужно время для понимания специфики работы агрегатов."

Реклама

Новости партнеров