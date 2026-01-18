Генератор в кредит: где предпринимателям взять деньги на энергонезависимость

Как получить кредит на генератор / © ТСН.ua

Многие предприниматели в этом сезоне не ожидали таких длительных отключений света, однако суровая зима и дефицит электроэнергии заставляют искать новые решения. Экономист советует не ждать критических ситуаций, а обращаться за финансовой поддержкой в банки.

Об этом глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает«Киев 24».

«Большинство, как я уже говорил, специально к этой зиме ничего нового не покупали, рассчитывали дальше продержаться на старых запасах, старых закупках из предыдущих зим. Ну, со многими это сыграло не совсем хорошую шутку. Но мы также должны понимать, что все упирается в финансовые возможности. Когда финансовых возможностей нет, то и не за что купить даже тот же генератор. Но для бизнеса я могу сейчас подсказать: большинство коммерческих банков сейчас вам практически без проблем под бизнес дадут кредит, чтобы вы могли хотя бы купить тот же генератор», — говорит эксперт.

Новак советует бизнесменам обращаться в банки для покупки генераторов, зарядных станций, инверторов и т.д.

«Поэтому обращайтесь в банки, обращайтесь даже в свой банк, в котором вы обслуживаетесь, где есть свои счета, даже счета ФЛП, и вам на 95% банк предоставит кредит, особенно под ту необходимую технику, которая сейчас нужна для выживания в условиях и длительных блекаутов, и сильных морозов. Поэтому сейчас выход можно найти даже для малого и среднего бизнеса», — подытожил экономист.

